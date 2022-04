Souza enaltece “Projeto Ecosal” que regulariza a atividade de 68 salineiros artesanais em Grossos

Em pronunciamento durante a sessão plenária desta quarta-feira (13), na Assembleia Legislativa, o deputado Souza (PSB) destacou a regularização da atividade de 68 salineiros artesanais do município de Grossos.

O parlamentar enalteceu a iniciativa, batizada de projeto Ecosal, que permitiu a emissão das licenças ambientais aos trabalhadores.

“O Ecosal é uma parceria entre a Fapern e a Ufersa, com o qual tive a grata satisfação de alocar recursos via emenda parlamentar, buscando promover a regularização dos salineiros artesanais no município – único no País que ainda tem salinas artesanais”, explicou Souza.

De acordo com ele, as licenças foram entregues essa semana e “vai dar segurança jurídica aos salineiros artesanais, permitindo que tenham tranquilidade para trabalhar e desenvolver suas atividades. Com isso, passam a ser incluídos de fato na economia do município”, esclarece.

Na ocasião, Souza comemorou também o anúncio feito pelo DER para início do recapeamento da via que liga o município de Grossos a Tibau.

“A governadora havia dado a Ordem de Serviço e em razão da via estar situada em boa parte numa região de salinas, foi necessário um estudo ambiental. A previsão é que em 18 de abril seja iniciado o serviço e que até 18 de maio seja entregue o trecho mais crítico desse importante via turística”, disse ele.

Ao final do pronunciamento, Souza pontuou ainda requerimento encaminhado ao Secretário de Saúde do Estado solicitando a implantação de unidade do SAMU para atender aos municípios de Grossos e Tibau.

“O secretário disse que vem fazendo o entendimento junto ao Corpo de Bombeiros, pois algumas ambulâncias da corporação poderão ser deslocadas para concretização do Samu”, concluiu o deputado.