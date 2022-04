Inscrições para o 11º Concurso Cultural do Instituto Sicoob estão abertas

Estão abertas as inscrições para a 11ª edição do Concurso Cultural do Instituto Sicoob. Nesta edição, o programa traz o tema “Cooperar para transformar” e podem participar estudantes dos 3º, 5º, 7º e 9º ano do Ensino Fundamental, regularmente matriculados nas Escolas das redes pública, privada e de cooperativas educacionais.

O Concurso Cultural, que está em sua 11ª edição, vem realizando um trabalho fundamental de envolver escolas, alunos e a comunidade para o fortalecimento da cultura da cooperação.

Ao longo dos anos, o Instituto estimulou ações que visam o conhecimento do tema aos alunos, bem como a valorização do cooperativismo entre professores, com sugestões de estratégias para colocar o tema em debate.

Até 31 de maio, as cooperativas do Sicoob poderão convidar escolas parceiras para efetuar a inscrição no programa de forma gratuita.

A matrícula deve ser realizada por um representante da Escola que precisará preencher corretamente todos os campos da ficha sendo obrigatório a inclusão dos nomes da Central e Singular.

Por volta de agosto e setembro, os alunos mais novos poderão expressar seu aprendizado por meio de desenhos e aprendendo a fazer uso sustentável de materiais, enquanto os mais velhos irão produzir crônicas, poemas e tiras (dependendo do grau escolar).

AS PREMIAÇÕES SERÃO EM TRÊS ETAPAS:

Até 31 de outubro, premiação local pela Cooperativa Singular. Serão premiados os três melhores trabalhos de cada categoria, que ganharão um kit escolar, no valor de até R$ 100;

Até 25 de novembro, premiação regional pela Cooperativa Central. O vencedor de cada categoria ganhará um Tablet e o professor responsável R$ 1.000;

No mês dezembro, ocorrerá a premiação nacional. O aluno vencedor de cada categoria ganhará um notebook, o professor responsável um curso de até R$ 3.000, em instituição juridicamente legalizada e validado pela comissão avaliadora e a Escola levará um data show e uma caixa de som.

