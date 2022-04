Dermatologista do Sistema Hapvida explica o que é alopecia areata e como funciona o tratamento

Desde a madrugada da última segunda-feira, 28 de março, a alopecia tornou-se um dos temas mais comentados nos veículos de comunicação e nas redes sociais. O dermatologista do Sistema Hapvida, Diogo Pazzini Bomfim, esclarece o seu significado.

“Alopecia é o nome de uma única doença que provoca a perda de cabelo. Há vários tipos de alopecia, como a alopecia androgenética, alopecia areata, alopecia frontal fibrosante e alopecia de tração”.

Conforme o especialista, a alopecia areata pode variar desde uma única placa com perda de cabelo, que é o sinal inicial, até quadros mais graves, com a perda de todos os pelos do corpo, mas há formas de combatê-la: “tem tratamento sim, com medicamentos orais, tópicos e injetáveis. Imunobiológicos também podem ser indicados, de acordo com cada caso”.

O dermatologista explica que a doença é determinada geneticamente, mas é possível prevenir os gatilhos, que são desencadeantes, como traumas físicos, infecções e condições emocionais, a exemplo do estresse. “É importante procurar o dermatologista logo no início, ao perceber o problema, porque é reversível. O cabelo pode voltar a crescer, pois os folículos pilosos não foram destruídos, apenas estão inativos pela inflamação”, explica.

