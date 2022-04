Mossoró tem 4.436 crianças com 2ª dose contra covid 19 em atraso; em todo o estado são 42 mil

Um relatório do RN+Vacina, divulgado na manhã desta quarta-feira, 20, mostra que o Rio Grande do Norte tem um total de 227.375 pessoas com segunda dose (D2) da vacina contra a covid 19 em atraso.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) alerta e orienta a população a buscar as salas de vacinação para regularizar o esquema vacinal.

Chama a atenção o número de crianças que não foram levadas aos postos de vacinação para receber a segunda dose (D2). No estado todo são 42 mil crianças na faixa etária de 5 a 11 anos com esquema vacinal em atraso.

Em Natal são 8.936 crianças nesta situação, e em Mossoró são 4.436 crianças sem imunização com a D2.

Em todo o RN a faixa etária com maior número de pessoas com a D2 em atraso é de 18 a 29 anos, com 59.567 cidadãos que recebera apenas a primeira dose da vacina.

Em relação à D3, o RN tem 781.854 cidadãos com dose em atraso, sendo a faixa etária com mais pessoas sem receber a dose de reforço a de 18 a 29 anos.

São considerados em atraso para a D3 os adultos a partir de 18 anos e idosos, que receberam a D2 há mais de quatro meses, e os imunossuoprimidos que receberam a D2 há mais de oito semanas.