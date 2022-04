Ônibus da rede estadual volta a circular na próxima segunda-feira em Mossoró

Segundo a assessoria da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC), a 12ª Diretoria Regional de Educação e Cultura (Dired) recebeu os equipamentos, como pneus, para fazer a manutenção dos veículos. Os ônibus foram encaminhados para a oficina e os trabalhos de reparo já foram iniciados. “Temos a expectativa que na próxima semana seja normalizada a situação da nossa frota em Mossoró e todas as rotas sejam restabelecidas”, disse a Seec.

A Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC) informou nesta sexta-feira (22), que os ônibus escolares que fazem o transporte dos alunos da rede estadual de ensino, voltarão a circular na próxima segunda-feira (25) em Mossoró.

Segundo a assessoria da Seec, a 12ª Diretoria Regional de Educação e Cultura (Dired) recebeu os equipamentos, como pneus, para fazer a manutenção dos veículos. Os ônibus foram encaminhados para a oficina e os trabalhos de reparo já foram iniciados.

“Temos a expectativa que na próxima semana seja normalizada a situação da nossa frota em Mossoró e todas as rotas sejam restabelecidas”, disse a Seec.

Alunos de todas as regiões de Mossoró estão sendo prejudicados há pelo menos um mês devido a falta do transporte escolar. Somente no Bairro Nova Mossoró, dois ônibus faziam a rota para 13 escolas do estado, transportando cerca de 125 alunos.

Ainda de acordo com a Secretaria de Educação, 19 ônibus compõe a frota da rede estadual em Mossoró e oito estão em manutenção “Acreditamos que na segunda já teremos veículos sendo utilizado”, frisou a Seec.