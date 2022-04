Estado deixa estudantes do Nova Mossoró sem transporte escolar

Alunos que moram no bairro Nova Mossoró entraram em contato com o Portal Mossoró Hoje preocupados, pois não estão conseguindo comparecer às aulas nas escolas da rede estadual de ensino em Mossoró. Segundo eles, não há transporte escolar disponível.

De acordo com a técnica de enfermagem Rose Souza, mãe de dois filhos que estudam na Escola Centenário, a situação já acontece há cerca de um mês, sem que eles recebam nenhuma justificativa.

“O ônibus escolar já vai pra um mês que não tá passando, a gente não tem uma resposta e ninguém fez nada até agora, e só quem perde são os alunos pelo fato de tá perdendo aula, tá perdendo conteúdo, meus filhos não estão indo para escola porque eu não tenho condições de arcar com o custo de um táxi ou ônibus, eles estudam pela tarde, então a gente veio pedir em nome das mães pra que essa situação venha ser resolvida para que os alunos voltem à escola”, disse.

Dois ônibus fazem o transporte escolar dos alunos da Nova Mossoró para 13 escolas do estado, a linha 03 e a linha 07. Somente na linha 07, cerca de 125 alunos estão sendo prejudicados pela falta do transporte escolar.

Segundo Miguel Deyvson, presidente da associação de moradores do bairro, o caso já foi relatado a 12˚ Direc diversas vezes. “Hoje com relação a ônibus de transporte coletivo gratuito do estado, o bairro está completamente descoberto”, frisou.

No último dia 30 de março, o Diretor da 12° DIREC, Jadson Arnoud, disse que os ônibus escolares da rede estadual não estão quebrados ou na oficina. Na realidade, dois deles foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Um desses ônibus é justamente o 07, que faz a rota com os alunos do Nova Mossoró. Multas e falta de licenciamento motivaram a apreensão.

Segundo o diretor, o trâmite já está sendo realizado para pagamento dos débitos e liberação dos veículos, mas ainda não tem previsão de retorno do transporte escolar.