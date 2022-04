Prefeitura conclui reforma em escola que estava há quase duas décadas sem manutenção

Prefeitura conclui obra em escola que estava há quase duas décadas sem manutenção. "Agora, a Escola Municipal Ricardo Vieira do Couto está pronta para receber a sua comunidade, com instalações adequadas e problemas estruturais solucionados e mobília nova”, destacou a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar.

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), concluiu as obras realizadas na Escola Ricardo Vieira do Couto, localizada na região do Jucuri, zona rural. A unidade, revitalizada e pronta para receber os alunos, será entregue à comunidade escolar nesta segunda-feira (25), às 16h, em solenidade que contará com a presença do prefeito Allyson Bezerra. Além da manutenção predial, a escola também recebeu investimentos em mobília, com todas as carteiras novas, o que proporcionará mais conforto e bem-estar aos estudantes.

“Vamos realizar mais uma importante entrega para a educação de Mossoró, que é a conclusão dos serviços de obras realizados na Escola Municipal Ricardo Vieira do Couto, que há quase duas décadas não passava por manutenção, ou seja, desde a sua inauguração. Uma obra bastante esperada pela população do Jucuri. Agora, a escola está pronta para receber a sua comunidade, com instalações adequadas e problemas estruturais solucionados”, destacou a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismos e Serviços Urbanos (SEIMURN), as obras na Escola Ricardo Vieira do Couto contemplaram toda a estrutura do prédio com serviços em diversas frentes, como, por exemplo, revisão de cobertura, de esquadrias, pintura, revisão elétrica e hidráulica, manutenção de portas e janelas, entre outros. Um investimento, em infraestrutura, de aproximadamente R$ 200 mil.

Conforme dados da Coordenadoria de Registro e Inspeção Escolar da SME, a Ricardo Vieira do Couto possui atualmente 348 alunos matriculados, em 14 turmas de Ensino Infantil e Fundamental. “A espera de anos acabou na atual gestão municipal, que, por meio das suas diversas ações, tem demonstrando que não medirá esforços para investir na educação. Isso é trabalho. Isso é respeito. Isso é gestão. Isso é compromisso com a população de Mossoró”, reforçou a secretária Hubeônia Alencar.

Outras unidades da Rede Municipal de Ensino também passam por serviços de reforma e manutenção atualmente. Desde o início de 2021, a partir de um trabalho de diagnóstico da situação estrutural das escolas e Unidades de Educação Infantil (UEIs) do município, a Prefeitura de Mossoró tem buscado reverter a realidade encontrada na rede.

Nessa perspectiva, a gestão concluiu obras inacabadas (UEI Zezinha Gurgel), transferiu unidades para prédios com condições adequadas de funcionamento, inaugurou a UEI Neusa Xavier Linhares, no conjunto Nova Mossoró, entre outras ações que reforçam o compromisso da gestão municipal com a educação.