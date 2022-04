Amamentação: saiba os cuidados com a alimentação da mãe nesse período

''É essencial que as mães optem por refeições balanceadas com frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, carnes e ovos. Tudo isso serve para proporcionar a alimentação que o bebê tanto precisa'', afirma o nutricionista do Sistema Hapvida, Alexandre Neves. De acordo com profissional, o cuidado com a hidratação também deve ser redobrado.