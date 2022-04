Núcleo de Segurança do Paciente do HRTM promove live educativa

O Núcleo de Segurança do Paciente, do Hospital Regional Tarcísio Maia (NSP/HRTM), promove quinta-feira, 28, a partir das 19h30, uma live com o tema “Comunicação Efetiva e Autocuidado da População”, com foco no uso de medicamentos, dentro da programação do mês de abril, que é dedicado a segurança do paciente.

A live educativa é aberta aos servidores do hospital e convidados, com a participação do Dr. Dassayev Anderson de Oliveira Lopes, biomédico, com pós-graduação em Auditoria e Perícia em Serviços de Saúde, servidor do HRTM, na coordenação do laboratório, e membro consultor do Núcleo de Segurança do Paciente do Tarcísio Maia.

O outro convidado palestrante será o Dr. Vinicius Dantas Saraiva, farmacêutico, com pós-graduação em farmácia hospitalar e clínica, docente da FACENE/RN, e membro da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar, do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Norte (CRF/RN).

Em 2022, o Abril pela Segurança do Paciente, do Ministério da Saúde (MS), tem como tema central “Comunicação Efetiva e Autocuidado Medicamentoso”, objetivando a orientação do paciente e dos profissionais de saúde a melhorar as práticas assistenciais, informou Larissa Mendonça Torres Rosário, enfermeira coordenadora do NSP/HRTM.

Ela informou, ainda, que a campanha visa estimular a participação consciente de pacientes e profissionais do sistema de saúde, em relação a segurança, focado no autocuidado, somado a troca de informação de qualidade.