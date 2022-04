PMM vai iniciar vacinação de todos os grupos prioritários contra a Influenza; veja quais são

A partir deste sábado (30), a vacinação contra a Influenza em Mossoró passará a ser para todos os grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde (MS).

Também nesta data será realizado o Dia D de Mobilização Nacional das Campanhas de Influenza e Sarampo. A vacinação da Covid-19 também será realizada neste dia.

Os grupos prioritários para a vacinação da Influenza são: pessoas acima de 60 anos; trabalhadores da saúde; gestantes; puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades; com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo; rodoviário; passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade; adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Conforme cronograma da Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 14 pontos de vacinação estarão abertos para receber a população mossoroense. Deste total, 13 são Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O outro ponto será o Partage Shopping Mossoró.

De acordo com a pasta municipal, as Unidades Básicas de Saúde que vão abrir neste sábado, são: Maria Soares da Costa (Alto de São Manoel), Vereador Lahyre Rosado (Alto do Sumaré), Epitácio da Costa Carvalho (Vingt Rosado), Raimundo Renê de Castro (Doze Anos), Marcos Raimundo (Belo Horizonte), José Leão (Alto da Conceição), Sueldo Câmara (Aeroporto), Cid Salem (Abolição IV), Conchita Ciarlini (Abolição II), Maria Neide (Dom Jaime Câmara), Ildone Cavalcante (Barrocas), Chico Costa (Santo Antônio) e Centro Clínico Evangélico (Centro).

O horário de funcionamento das UBSs neste Dia D de vacinação contra a Influenza e Sarampo será das 8h às 17h. No Partage Shopping, o ponto de vacinação estará aberto das 10h às 20h.

UBSS QUE VÃO ABRIR NESTE SÁBADO (30):

