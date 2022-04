"Mossoró se encontra hoje neste buraco, culpa de vocês”, aponta Raério, na Câmara

O vereador Raerio Araújo disse que durante a gestão Rosalba não tinha emenda impositiva, pois os vereadores aliados derrubavam. Acrescentou que se descontava os valores dos contracheques para os empréstimos consignados e não se repassavam aos bancos. O mesmo aconteceu com relação a PREVI, deixando um rombo de R$ 233 milhões. Na opinião do Raerio Araújo, tudo isto ocorreu com os vereadores aliados calados na Câmara

O vereador Raério Araújo fez um desabafo forte no plenário da Câmara Municipal de Mossoró, neste dia 27 de dezembro, lembrando que no passado as emendas impositivas dos vereadores eram todas derrubadas pela bancada de apoio a gestão da então prefeita Rosalba Ciarlini e que o única ajuda enviada ao Apae, naquela época, por exemplo, eram valores descontandos no contracheque dos vereadores.

“O ex-vereador Petras é testemunha o quanto nos sofremos aqui. Hoje, ainda tem uma emenda e antes nem emenda tinha, que vossas excelências derrubavam, que a mãe da vereadora derrubava, que a mãe da outra derrubava...”.

“Então, o que quero dizer é que a fiscalização que tem hoje, vocês não faziam antes!”, lembra o vereador Raerio Araújo, observando que Mossoró se “encontra hoje neste buraco, culpa de vocês”, aponta o vereador, fazendo referência aos vereadores que hoje fazem oposição ao governo Allyson Bezerra e que na época de Rosalba eram da situação.

“Estamos numa gestão hoje tentando sair deste buraco e é grande este buraco!”

“Vocês não lembram que todas as emendas impositivas, aliás, nem existiam, eram derrubadas todas. Eu quero que esta casa mostra um vereador que mandou emenda para o APAE na gestão passada!”, desafia o vereador Raério Araújo.

O legislador acrescenta: “A contribuição que saia desta casa para o APAE era os vereadores que davam R$ 50,00 por mês, cada vereador descontava na folha. E eu autorizo, se não estiver descontando, pode descontar”, diz.

“Eu também quero aproveitar, que nesta fiscalização que tinha gestão passada, que hoje é grande, o Previ está nesta situação por que? Porque é que os consignados, se cobrava o dinheiro e não repassava? Porque se cobrava a Previ e não repassava? E a fiscalização desta Câmara falou alguma coisa! Vossa Excelência, como vereador de 2, de 3 mandatos, o senhor falou alguma coisa? Explique pra mim se o senhor falou!”

“Explique, as mães de vocês que estavam aqui como vereadoras, não deram só um cheque em branco, deram foi em branco a prefeitura toda para fazer o que quiser. Por que se esta casa tivesse moral, teria cassado a prefeita por improbidade, por que o que ela fez em Mossoró não se faz em lugar nenhum!”, finaliza o vereador Raério Araújo.