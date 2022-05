CCZ antecipa início da vacinação antirrábica no polo Alagoinha para este sábado, 7. Suspeitas de casos da doença nas localidades da zona rural de Mossoró levaram à antecipação da campanha que só terá início, oficialmente, na primeira semana de julho. A antecipação da vacinação antirrábica começará pela comunidade de Senegal. Logo na sequência (ainda neste sábado) a equipe de vacinação estará na localidade de Oiticica. No sábado seguinte (14), o cronograma do Centro de Zoonoses informa que a vacinação ocorrerá em Oiticica e Arisco; veja as datas de vacinação nas demais comunidades.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia neste sábado (7) a vacinação contra a raiva no polo Alagoinha, zona rural de Mossoró.

Suspeitas de casos da doença nas localidades levaram à antecipação da campanha que só terá início, oficialmente, na primeira semana de julho.

“A gente entrou em contato com o Governo do Estado devido as suspeitas de casos positivos em herbívoros, animais grandes de produção. Achamos melhor solicitar ao Estado a liberação da antecipação da campanha antirrábica de 2022 no polo Alagoinha devido, principalmente, a essa situação”, disse João Paulo, coordenador do CCZ.

A antecipação da vacinação antirrábica começará pela comunidade de Senegal. Logo na sequência a equipe de vacinação estará na localidade de Oiticica.

No sábado seguinte (14), o cronograma do Centro de Zoonoses informa que a vacinação ocorrerá em Oiticica e Arisco.

Já no dia 21 de maio, a caravana estará em Coqueiro. No dia 28, as comunidades visitadas serão Lajedo e Recanto da Esperança.

No dia 11 de junho, conforme o cronograma, novamente a comunidade de Recanto da Esperança receberá a vacinação contra a raiva.

No dia 18 do mesmo mês a localidade escolhida é o Sítio Alagoinha. E no dia 25, encerrando a campanha antecipada, será no Sítio Bom Destino.

“Esse cronograma terá início neste sábado e se estenderá até o final de junho, quando iniciaremos na semana seguinte a vacinação na zona urbana. É importante enfatizar que a nossa campanha oficial na zona urbana começará somente no dia 4 de julho, conforme o calendário do Ministério da Saúde”, frisou João Paulo.

A vacina contra a raiva é de extrema importância para prevenir a doença causada pelo vírus do gênero Lyssavirus, que possui alta taxa de letalidade. A raiva é uma doença infecciosa viral aguda causada pelo vírus Lyssavirus, da família Rabhdoviridae, que atinge mamíferos, inclusive o homem.

É uma doença caracterizada como uma encefalite progressiva e aguda com alta taxa de letalidade. A raiva é transmitida a partir do contato com a saliva de um animal infectado, através da mordedura, arranhadura ou lambedura desse animal.

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO ANTECIPADA

7 de maio – Senegal e Oiticica

14 de maio – Oiticica e Arisco

21 de maio – Coqueiro

28 de maio – Lajedo e Recanto da Esperança

11 de junho – Recanto da Esperança

18 de junho – Sítio Alagoinha

25 de junho – Bom Destino