Pela segunda vez este ano, furto de cabos deixa Nova Mossoró sem abastecimento de água

A Polícia Civil foi acionada para fazer investigação sobre o crime. A equipe da Caern e os policiais estão trabalhando juntos para descobrir quem provocou o prejuízo à população, danificando o sistema de abastecimento.

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que o poço 31, do conjunto Nova Mossoró, foi alvo de vandalismo nesta sexta-feira (06) e o fornecimento de água está suspenso.

A Caern disse ainda que já providenciou o material para a recuperação do poço e a previsão é de que seja religado na madrugada deste sábado (7). O prazo de normalização é de até 48h após a reativação.

Esta é a segunda vez esse ano que o poço é danificado por furto de cabos elétricos deixando a população sem o abastecimento de água.

A Polícia Civil foi acionada para fazer investigação sobre o crime. A equipe da Caern e os policiais estão trabalhando juntos para descobrir quem provocou o prejuízo à população, danificando o sistema de abastecimento.