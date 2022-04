Furto de cabos elétricos provoca desabastecimento de água em 5 bairros de Mossoró

Nova Mossoró, Distrito industrial, Santa Delmira, Redenção e Wilson Rosado foram afetados pela ação de vândalos que danificaram as instalações e furtaram cabos elétricos do poço da Nova Mossoró, responsável pelo abastecimento da região. A previsão é que o religamento da unidade acontecerá até este sábado (23), com normalização de abastecimento em até 72h.

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que as instalações do poço do Nova Mossoró foram danificadas e cabos elétricos foram furtados durante a madrugada desta sexta-feira (22).

Devido a ação dos vândalos, os conjuntos Nova Mossoró, Distrito industrial, Santa Delmira, Redenção e Wilson Rosado estão com o fornecimento de água suspenso.

A previsão da Caern é que a troca dos cabos seja realizada e o poço seja reativado neste sábado (23), quando o abastecimento será retomado gradativamente. O prazo de normalização é de até 72h após a reativação