Única representante de Mossoró na ALRN, Isolda lidera as pesquisas pra deputada estadual no RN

Pesquisa de intenções de voto do Instituto Seta/Band para deputado estadual divulgada nesta sexta (06), aponta que a deputada estadual Isolda Dantas (PT), pré-candidata à reeleição, lidera a disputa no RN.



Segundo a pesquisa do Instituo Seta, realizada em abril, ao se perguntar espontaneamente qual nome para ocupar uma cadeira na ALRN: Isolda Dantas foi a mais citada, com 4,0% de intenção dos votos.

Atualmente, Isolda é a única representante de Mossoró na Assembleia Legislativa do RN.

Por Mossoró, as digitais do trabalho de Isolda estão em conquistas como leitos de UTI no Hospital Regional Tarcísio Maia, a retomada das obras do Hospital da Mulher que deve ser entregue em agosto, mais policiamento para zona rural e urbana, recuperação total da rodovia Leste Oeste, recurso para compra do castramóvel, reforma da Escola Estadual Eliseu Viana, IERN no bairro Santo Antônio, Casa Abrigo para mulheres vítimas de violência, dentre outras ações.

“Aparecer nas pesquisas desta forma nos dá uma responsabilidade gigante, especialmente sendo a única deputada de Mossoró. Mossoró não é uma cidade qualquer e precisa sim ter seus pleitos, suas dores e anseios representados junto ao governo do Estado e na Assembleia Legislativa. Com muita garra, estou sempre trabalhando muito pela nossa Mossoró e todo o RN. Recebo a pesquisa com gratidão e humildade porque sei que a eleição deste ano não será fácil. Vamos à luta!”, destacou Isolda Dantas.

Isolda mantem a liderança que vem sendo demonstrada em praticamente todas as pesquisas realizadas até agora. Ela aparece em primeiro lugar com um percentual maior que o 2º, 3º e 4º lugar juntos que, aliás, são três deputados bolsonaristas.

Na mesma pesquisa, os números para o governo do estado, são: a governadora Fátima Bezerra aparece com 34% das intenções de voto, seguida pelo ex-vice governador do governo Robinson Faria, Fábio Dantas, com 10%. Já o senador Styvenson Valentim com 8%, Haroldo Azevedo com 3,8%, Wesli Garcia com 1,6%, ninguém/branco/nulo 28,3% e não sabe/não respondeu 13,1%.

Para o Senado: Carlos Eduardo, que tem o apoio da Governadora Fátima Bezerra, está com 29,7%, e Rogério Marinho com 18,2%.

Para a Câmara dos Deputados, Natália Bonavides lidera com 1,3%, seguida por Benes com 0,7, depois aparece Fábio Faria com 0,3%.





O Instituto

A pesquisa Seta/Band ouviu 1.500 eleitores de todo o Rio Grande do Norte entre os dias 30 de abril e 2 de maio. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o código RN-05375/2022.