Para Jean, demissão do ministro de Minas e Energia é nova manobra de Bolsonaro. Bento Albuquerque foi exonerado nesta quarta (11), a pedido, segundo publicação no Diário Oficial da União (DOU), um dia após anúncio da Petrobras sobre novo aumento do diesel. De acordo com o Senador, a menina não passa de uma manobra do presidente para tentar atribuir a culpa da alta dos combustíveis aos seus auxiliares, “demitindo primeiro o presidente da Petrobras e agora o Ministro das Minas e Energia, quando a única solução para o problema é a demissão do próprio Presidente da República”, disse.

FOTO: CEDIDA