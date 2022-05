Pódium suspende atividades e deixa alunos sem informações em Mossoró

Crislaine Maia escreveu: “simplesmente fechou as portas sem dar nenhuma explicação a nós alunos. Ao MH, os diretores da Podium disseram que foram injustamente suspensos por 30 dias, que já acionaram a Justiça e que estão garantindo todos os direitos dos alunos. Asseguram estão com tudo pronto para retornar as atividades.

Mais de uma dezena fez contato com o Mossoró Hoje denunciando que o Centro de Formação de Condutor Podium, com sede perto do Cemitério Velho, em Mossoró, suspendeu as atividades no dia 5 de maio sem qualquer explicação aos alunos. Em contato com o MH, os diretores da Podium, disseram que receberam uma suspensão injusta de 30 dias do DETRAN, que acionaram a Justiça, e que os alunos não serão prejudicados. Todos vão concluir os cursos.

Crislaine Maia escreveu: “simplesmente fechou as portas sem dar nenhuma explicação a nós alunos. Desde o dia 03/05, ela se encontra fechada e os telefones da empresa pra contato não chamam e o pessoal proprietário não atende. Porém o Instagram não parou as publicações de divulgação, então eles realmente não querem dar respaldo aos alunos, então estamos em uma situação muito delicada e sem sabermos o que está acontecendo, investimos tempo e dinheiro para podermos termos a nossa CnH é uma empresa só sumir assim. Precisamos de respostas e como acompanho o trabalho de vocês sei que é algo sério e verídico”, escreveu.



Jessica escreveu: “A galera pagou e tá precisando se endividar ainda mais pra tentar pagar aulas em outra autoescola, pq lá, já era!”. Vitória Katarine, escreveu: “Boa tarde, a autoescola Podium fechou as portas sem informar a todos os clientes o motivo e depois disso não dá nenhum tipo de retorno, seja por ligações ou WhatsApp. Está todo mundo sem notícias”.

Lucas Carvalho pede que o MH faça contato com os setores competentes do DETRAN na capital do Estado, com os donos da Podium, para saber qualquer informação, de quando vão retornar as aulas ou se não vão mais retornar as aulas. O que fazer?

A Assessoria do DETRAN informou que vai apurar o que está acontecendo junto a CFC Podium, em Mossoró, na Controladoria Regional de Trânsito do órgão e informar os caminhos que os alunos devem seguir nesta quinta-feira, dia 12.

Muitos dos alunos, já pagaram R$ 900,00 e aguardam somente os últimos procedimentos para concluir as aulas teóricas e práticas e tirar a CNH junto ao DETRAN e reclamam que não receberam qualquer informação do que aconteceu, se vão voltar ou não as atividades.

Nota da Podium, que chegou após a reportagem ser publicada.





No dia 04/05 o DETRAN suspendeu o Cfc Podium por 30 dias.

Decisão essa que não foi respeitada os princípios constitucionais e legais. Desde então os diretores da Auto escola busca de maneira administrativa e judicial uma solução pra essa decisão arbitrária do órgão.

O Cfc Podium está aguardando a decisão de um mandado de segurança protocolado no tribunal de justiça do estado do Rio Grande do Norte.

Ressalta que todos os alunos será amparados, não haverá prejuízo algum, que irá concluir todos os alunos.