Foro de Moscow 12 mai 2022 - Coronel Azevedo: o deputado monarquista

Coronel Azevedo: o deputado monarquista

EDIÇÃO: 572

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas @williamrobson e @bruno_barretojor, destaca a campanha que o deputado estadual Coronel Azevedo vem fazendo pela volta da democracia. Um evento está programado para esta quinta-feira.

1 - Jean, sobre demissão de ministro: “Única solução é demitir o próprio presidente”

2- Azevedo: um deputado monarquista

3- Rafael Motta ironiza declaração de apoio de Carlos Eduardo a Fátima

4- Eraldo Paiva toma posse como prefeito de São Gonçalo do Amarante

5- “Quero radicalizar com propostas e ser advogado do RN”, afirma Ney Lopes6- Números mostram que Carlos Eduardo cresceu após aliança com PT. Fátima oscila

6- PDT apresenta nominata à Câmara dos Deputados

7- “Vitrine Junina” mobiliza comércio em apoio ao MCJ 2022

8- Militares escapam de aperto salarial do funcionalismo sob Bolsonaro

