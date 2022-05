Presidente da ALRN, Ezequiel Ferreira visita municípios do Oeste e presta contas de ações

Na manhã desta sexta-feira (13), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), realizou visitas na região oeste do Rio Grande do Norte.

A visita começou pelo município de Martins, onde o deputado foi recebido na sede Prefeitura Municipal pela prefeita Mazé, a vice-prefeita Suely Galdino e secretários municipais.

Na ocasião, Ezequiel prestou contas das ações e recursos que o seu mandato trouxe para o município Serrano.

“Muito bom visitar novamente Martins, onde você se encanta e sempre se apaixona pela beleza da cidade, pela hospitalidade do povo! Somos parceiros da gestão de Mazé e também da ex-prefeita Olga Fernandes e nosso mandato tem realizado alguns pleitos”, relatou Ezequiel.

Entre as principais ações está o trator equipado com aras que vem atendendo aos agricultores familiares. Um novo carro coletor também foi uma das aquisições. Além de pavimentação e drenagem de ruas, recursos para aquisição de uma ambulância semi UTI, que deve chegar em breve para atender o município de Martins.

Através de requerimento encaminhado à Secretaria Estadual de Educação e Cultura, também o mandato solicita uma revitalização e pintura da Escola Estadual Almino Afonso. Outras ações estão sendo solicitadas como a instalação e perfuração de poços.

Ainda em Martins, Ezequiel conversou com o efetivo da Polícia Militar local. O sargento Kywal Lima conversou com o deputado. Ele explicou a estratégia de segurança para atender ao município, que também recebe diariamente muitos turistas. Na Assembleia Legislativa, através de requerimento de Ezequiel, foi solicitado aumento do efetivo em Martins e também melhores condições de trabalho para a Polícia Militar.

APODI

Já no período da tarde, o deputado foi recebido pelo Prefeito Alan Silveira, no município de Apodi, para o qual também destinou emendas para realização de investimentos e ações em prol da população apodiense.

O presidente da ALRN também conversou com o jornalista Cezar Alves e teceu elogios ao prefeito de Apodi. “Nós temos aqui um prefeito que merece todo o crédito pela capacidade administrativa. Eu poderia dizer, sem dúvida nenhuma, que esse é um dos maiores administradores do estado do Rio Grande do Norte”, disse.

Ezequiel também falou sobre as tratativas para o apoio que será dado pelo PSDB na campanha majoritária do RN, em outubro.

Segundo o deputado, ele ainda irá conversar com a governadora Fátima Bezerra, bem como dialogar internamente com os membros do partido para só então anunciar para quem vai o apoio.