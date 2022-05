Caern disponibiliza pagamento de fatura por meio de Pix e por totens de autoatendimento

Nesta primeira fase, para utilizar o Pix, o cliente acessa o site da Caern e gera a segunda via para pagamento, onde terá a opção pagar com Pix. A modalidade também está disponível para pagamento da entrada de parcelamento. Em breve, o pix virá na conta impressa da Companhia. Já os totens foram instalados em Centrais do Cidadão e escritórios da Caern. Em Mossoró a opção está disponível no escritório Central, localizado no cruzamento da Av. Alberto Maranhão com a Campos Sales,no Bom Jardim. Nos totens é possível fazer o pagamento da fatura com cartão de crédito ou débito.