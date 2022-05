Em três anos, o senador Jean destinou mais de R$ 60,5 milhões em recursos ao Governo do RN

O Senador Jean Paul Prates (PT-RN) apresentou nesta segunda-feira (16) um relatório detalhado da destinação de recursos de seu mandato ao Governo do Estado.

Jean direcionou R$ 60.684.000 para órgãos do governo nos três orçamentos em que teve participação no Congresso Nacional, entre 2020 e 2022.

A prestação de contas do parlamentar ocorreu em reunião no auditório da Governadoria, no Centro Administrativo, em Natal. O encontro teve a presença da governadora Fátima Bezerra e secretários de Estado, além do Senador Jean e sua equipe.

Os mais de R$ 60 milhões direcionados pelo senador para o governo do RN resultaram na realização de projetos e no auxílio na oferta de serviços que já eram operados pela gestão da governadora.

“Temos que destacar a capacidade de diálogo do senador, que, mesmo na oposição ao governo federal, tem conseguido trazer, inclusive, recursos extras para o nosso Rio Grande do Norte”, declarou a governadora Fátima Bezerra durante a reunião.

Os recursos das emendas do senador foram empregados na saúde, educação, qualidade de vida, paz social e desenvolvimento sustentável.

A Secretaria de Saúde foi a maior beneficiada, em virtude da pandemia da COVID-19. Foram R$ 19.512.000 para o setor, dinheiro que serviu para comprar equipamentos para os hospitais e melhorar o atendimento à população.

“Todos nós sabemos o que foram esses últimos anos, essa crise sanitária que se instalou no mundo. No Brasil, com um Governo Federal agindo contra o povo, sabemos da importância desses recursos para o setor da saúde em meio à pandemia”, disse o Senador Jean.

Para o desenvolvimento sustentável foram R$ 14.105.000. O setor engloba investimentos em agricultura familiar, agricultura, pesca, infraestrutura, recursos hídricos, turismo, meio ambiente e desenvolvimento econômico.

“O volume de recursos que Jean direcionou para a agricultura familiar mostra o quanto o senador é um parceiro do setor, como o nosso governo”, destacou a governadora.

São recursos aplicados na compra de equipamentos agrícolas, perfuração de poços em comunidades rurais, promoção e divulgação turística do Rio Grande do Norte, produção de material publicitário para a área de energias renováveis (Web Série), instalação de sistemas de aquaponia, aquisição de apetrechos e EPIs para os trabalhadores da pesca, realização de projetos de mobilidade urbana em cidades do interior do estado e custeio de atividades de ONGs na área ambiental.

A área de qualidade de vida e paz social, por sua vez, recebeu R$ 14.360.000. O setor engloba investimentos na segurança pública, cultura, desenvolvimento social, esporte e igualdade de direitos.

Foi dinheiro aplicado na construção do estacionamento do IHGRN, custeio para eventos regional e estadual de promoção do artesanato, aquisição de equipamentos da central de segurança do Mato Grande, compra de equipamentos para casas de cultura e custeio de atividades culturais, compra de equipamentos para CREAs, compra de kits para a agricultura urbana, aquisição de veículo para o programa Bombeiros Amigo do Peito, capacitação dos beneficiários do CADúnico para o mercado de trabalho, além dos investimentos em esporte.

As verbas destinadas pelo senador Jean ao estado resultaram também na realização do projeto Areninhas Potiguares, que está construindo equipamentos esportivos públicos em diferentes municípios do estado. São arenas como as de futebol society privadas já existentes hoje, com alambrado, iluminação, vestiário e campo em medidas oficiais para receber competições. A diferença é que as Areninhas são públicas e abertas à comunidade.

Além disso, o mandato de Jean também vai garantir a realização da Copa das Cidades, competição esportiva de futebol masculino e feminino que vai envolver times amadores de diferentes regiões do RN.

EDUCAÇÃO

O setor da educação também recebeu recursos do mandato do Senador Jean. Foram R$ 14.707.000. As verbas foram utilizadas na compra de ônibus para o transporte escolar, construção de salas de aula na UERN Caicó, apoio das atividades do ambulatório LGBTQIA+ da UERN Mossoró, compra de equipamentos de tecnologia para escolas e o desenvolvimento do programa Escolas Solares.

O Escolas Solares é um projeto que foi idealizado pelo mandato de Jean e consiste na instalação de pequenas usinas de energia solar em escolas públicas do Estado. A ideia é que o equipamento sirva para reduzir o gasto das instituições com energia elétrica e também como laboratório de pesquisas e aprendizado para os professores e estudantes.