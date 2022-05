Deputados aprovam homenagem a Dr. Milton Marques com nome de trecho da RN 117. A proposição, da deputada estadual Isolda Dantas, do Partido dos Trabalhadores, foi aprovada nesta terça-feira (17), durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A Rodovia Estadual passa por 12 municípios do Estado. O trecho que levará o nome do médico, professor e ex-reitor da UERN, vai de Mossoró ao início da Zona Urbana do município de Governador Dix-Sept Rosado. O projeto de lei segue agora para sanção da governadora Fátima Bezerra.

FOTO: CEDIDA