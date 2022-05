Interessados em vender no Polo de Cultura Popular e Cidadela serão cadastrados nesta sexta, 20

Com organização e eficiência, a Prefeitura de Mossoró realiza o cadastro de vendedores interessados em comercializar nos eventos do "Mossoró Cidade Junina".

Seguindo cronograma estabelecido em decreto, nesta sexta-feira (20), a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (Seimurb) realiza o cadastro de comerciantes para o Polo de Cultura Popular e Cidadela.

Os procedimentos de utilização dos espaços foram publicados no Jornal Oficial de Mossoró (JOM), da última quarta-feira (11).

De acordo com o cronograma estabelecido, o cadastro para comerciantes interessados em vender nos polos de Cultura Popular e Cidadela será realizado nesta sexta-feira (20), das 8h às 12h e das 15h às 17h, no auditório da Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, situada na Praça da Redenção, bairro Centro.

Aos pequenos comerciantes, a Prefeitura de Mossoró assegura a isenção da taxa de ocupação de espaço para os eventos “Pingo da Mei Dia”, área externa do Polo Estação das Artes, Cidadela, Polo de Cultura Popular e no “Boca da Noite”.

A isenção contempla pequenos ambulantes, desde que não utilizem tendas nem estruturas que ultrapassem 3,99 m².

No ato do cadastramento, o interessado deverá entregar os seguintes documentos: requerimento devidamente preenchido e assinado; cópia do RG e CPF (pessoa física) e CNPJ (pessoa jurídica); Contrato Social ou documento equivalente e último aditivo (se houver); comprovante de residência recente; comprovante de participação na edição do último evento ocorrido de forma presencial (2019), por meio do termo de autorização de solo (se houver participado).

Confira o documento: http://jom.prefeiturademossoro.com.br/2022/05/11/jom-no-665b/