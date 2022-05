Comerciantes interessados em atuar na Arena Deodete Dias serão cadastrados neste sábado, 21

Vendedores com intuito de comercializar na Arena das Quadrilhas, instalada na Praça dos Patins Sadraque Tavares, no Corredor Cultural, devem realizar o cadastro para ocupação de espaço público neste sábado (21).

O cadastramento acontece das 8h às 12h e das 15h às 17h, no auditório da Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, situada na Praça da Redenção, bairro Centro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (Seimurb), no momento do cadastramento, o interessado deverá entregar os seguintes documentos: requerimento devidamente preenchido e assinado; cópia do RG e CPF (pessoa física) e CNPJ (pessoa jurídica); Contrato Social ou documento equivalente e último aditivo (se houver); comprovante de residência recente; comprovante de participação na edição do último evento ocorrido de forma presencial (2019), por meio do termo de autorização de solo (se houver participado).

A Seimurb divulgará até o dia 23 de maio a relação dos comerciantes habilitados ao credenciamento. A lista dos autorizatários qualificados será publicada no site oficial do município (www.prefeiturademossoro.com.br).

Os dias 24 e 25 serão reservados para o processo de credenciamento e entrega das autorizações para utilização dos espaços previamente definidos.

Confira o documento: http://jom.prefeiturademossoro.com.br/2022/05/11/jom-no-665b/