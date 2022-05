Creche do Ving Rosado será entregue segunda-feira da próxima semana

Além desta unidade, o prefeito Allyson Bezerra já entregou totalmente restaurada a UEI da Estrada da Raiz, a Escola da localidade do Jucuri, a Escola do Mulugunzinho e trocou o prédio que funcionava a Escola Evangélica para um prédio melhor e maior. O trabalho de restauração continua em outras escolas do município, deixadas aos pedações pela gestão passada

A Unidade de Educação Infantil (UEI) Proinfância Alice Dias da Silva, instalada no bairro Vingt Rosado, será entregue à sociedade mossoroense nesta segunda-feira (23), às 16h, agora em plenas condições de receber as mais de 250 crianças matriculadas, professores, servidores e toda a comunidade escolar. O mesmo já aconteceu no Jucuri, na Estrada da Raiz, na escola da Leste Oeste e no Mulugunzinho. Estas escolas estavam em situação deplorável que foram totalmente restauradas ou substituídas.

A entrega da unidade do Ving Rosado acontece após a UEI passar por um amplo serviço de manutenção. Uma verdadeira reforma precisou ser feita no prédio, devido às condições em que ele foi encontrado. No ano passado, a Prefeitura de Mossoró constatou, durante vistoria, problemas graves nas instalações hidráulicas. Os técnicos colocaram água no reservatório, abriram as válvulas e o líquido desapareceu em poucos minutos. A água não chegava na maior parte da UEI e em algumas torneiras elas jorrava pelo revestimento cerâmico, por exemplo.

Os serviços de manutenção, executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), contemplaram melhorias nas instalações elétrica e hidráulica da unidade, no piso, retelhamento, serviços nos banheiros, substituição de portas e janelas, recuperação do castelo d'água, reposição de luminárias, entre outras.

Além dos serviços em infraestrutura, a UEI Alice Dias da Silva também foi equipada, com fogão, bebedouros, birôs para professores, ventiladores e outros itens. “Essa construção atravessou vários anos e gestões. Agora, os serviços foram concluídos de fato, e entregaremos na segunda-feira, dia 23, a UEI Alice Dias da Silva em plenas condições de funcionamento, com seu quadro de professores completo e ainda com uma novidade: a implantação de uma sala de recursos multifuncionais voltada para o Atendimento Educacional Especializado (AEE)”, destacou a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar.

Ainda de acordo com a secretária, a entrega de uma Unidade de Educação Infantil é sempre motivo de alegria, porque representa a consolidação de investimentos direcionados para a formação das crianças mossoroenses. “Essa é uma das obras mais significativas para nós, porque estamos investindo na formação de crianças e investir na educação das crianças é investir no futuro da nossa sociedade”, concluiu Hubeônia Alencar.

O trabalho de restauração continua em várias outras escolas do município, inclusive, em alguns casos, os alunos estão assistindo aulas em prédios alugado, enquanto que o prédio próprio passa por restauração.

Veja relatório do que já foi feito

Total de unidades de ensino: 96 (escolas e UEIs) + 4 unidades de apoio.





Unidade Criada na nossa gestão:





1 Uei Nova Mossoró









Obras novas concluídas na nossa gestão (a construção delas se arrastava há anos):





1 UEI Zezinha Gurgel (Estrada da Raiz)

2 Quadra de Esportes da Maurício Oliveira, no assentamento Paulo Freire, na região da Maísa.

3 UEI Vingt Rosado (vamos entregar na segunda)





Estamos também concluindo a UEI do Papoco (previsão de entrega ainda este ano)





Fizemos a obra do Portal do Saber





Unidades que funcionavam em prédios locados, mas em condições precárias e que transferimos para prédios com estrutura adequada, onde funcionaram escolas privadas:







1 UEI Izabel Macedo

2 UEI Maria das Dores

3 Colégio Maurício Fernandes (antigo Colégio Evangélico)





Nós temos na rede, hoje, 96 unidades de ensino (escolas e UEIs). No ano de 2021, mais de 50 unidades passaram por serviços de manutenção ou obras.







Em 2022, já conseguimos entregar obras históricas:





1 A quadra de esporte da Maurício Oliveira (na Maisa) - Quase duas décadas de luta e quase uma década em construção.





2 A E M Ricardo Vieira do Couto, no Jucuri - Sem manutenção desde a construção, há quase duas décadas. (Entregamos toda reformada e com carteiras novas)





3 A E M Deusdete Cecílio, no Mulunguzinho - uma espera de anos pela comunidade. Unidade que encontramos abandonada. (Totamente reformada e com carteiras novas)









Vamos entregar a Uei Alice Dias (Vingt Rosado)





Transporte:



1 Fizemos manutenção na frota própria (ônibus reformados, do estofado aos pneus)



2 Locamos ônibus confortáveis, acessíveis e adequados.

3 Mantivemos as rotas já existentes e Criamos novas rotas

4 Compramos um caminhão frigorífico para o transporte da merenda. Nunca a SME havia adquirido

Temos diversas outras ações no âmbito da garantia dos direitos dos servidores, reajuste do piso etc. Temos muito a mostrar