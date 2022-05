Projeto “Acolher” orienta mulheres que queiram entregar os filhos para adoção em Mossoró

De acordo com a advogada da Maternidade Almeida Castro, Marina Gurgel, que acompanha o projeto, até o momento 16 mulheres foram acolhidas, realizando 10 entregas e 6 desistências. Das 10 entregas, 1 foi para familiar extenso (parente próximo). “Depois da criação do projeto aqui em Mossoró, o procedimento de entrega legal vem sendo divulgado em diversas instituições e as mulheres estão tendo acesso à informação sobre a legalidade da entrega e evitando com isso as entregas ilegais”, explica Marina Gurgel.