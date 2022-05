Suspeito de matar idosa por espancamento em Baraúna tem 23 anos e é da Bahia

A Polícia Civil de Baraúna conseguiu elucidar o crime de homicídio que vitimou Adalgisa Fagundes Neves, de 61 anos, na segunda-feira, dia 23 de maio de 2022.

A idosa teve traumatismo craniano, após ser espancada com diversos socos, principalmente na região da face. Ela foi encontrada caída em uma rua do Centro de Barauna, por volta das 3h. Chegou a ser socorrida, mas acabou entrando em óbito no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, por volta das 17h do mesmo dia.

O suspeito do crime é Matheus Mangueira da Silva, 23 anos. Ele é natural do município de Cícero Dantas/BA, e trabalha em uma linha de transmissão de uma empresa de energia com sede em Baraúna.



De acordo com o delegado Luiz Fernando, titular da delegacia do município, o suspeito teria sido identificado por meio de imagens de câmera de segurança, bem como através do depoimento de testemunhas que afirmaram que os dois haviam saído juntos do bar onde bebiam, pouco antes do crime.

O delegado chegou a conversar com Matheus por telefone, que afirmou que se apresentaria nesta quinta-feira (26), acompanhado de um advogado, na delegacia de Baraúna ou na Defur, em Mossoró, onde o delegado também atende.

No entanto, o suspeito não compareceu aos locais marcados. Neste caso, Dr. Luiz Fernando afirmou que um pedido de prisão preventiva contra ele já foi solicitado. Após a expedição, ele passa a ser considerado foragido.

O Delegado ainda solicitou um exame de conjunção carnal, para averiguar se houve abuso sexual contra a vítima. O laudo deve sair em 30 dias.