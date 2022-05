Idosa espancada em Baraúna morre no Hospital Tarcísio Maia, em Mossoró

Adalgisa Fagundes Neves, de 61 anos, natural de Itaú, foi encontrada caída na chamada Rua da Valeta, em Baraúna, por volta das 3h desta segunda-feira (23). A vítima apresentava diversas lesões pelo corpo, principalmente no rosto. Ela foi atendida no hospital do município e, em seguida, transferida para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, onde entrou em óbito por volta das 17h do mesmo dia. O Delegado Luiz Fernando, titular da delegacia de Baraúna, solicitou exame de conjunção carnal, visto que há, ainda, suspeitas de que ela possa ter sido vítima de abuso sexual.