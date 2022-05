“Você é um grande senador”, diz Carlos Eduardo sobre Jean em evento do PT

A fala do pré-candidato a senador Carlos Eduardo foi durante evento do PT, em Natal, que confirmou o projeto de reeleição da governadora Fátima Bezerra, tendo o deputado federal Walter Alves como candidato a vice-governador. O ex-prefeito de Natal terá o atual senador Jean Paul Prates como primeiro suplente, foi o que decidiu os 160 delegados do partido no Rio Grande do Norte

O Partido dos Trabalhadores referendou (160 delegados do partido votaram) em seu encontro tático neste domingo (29) a chapa para disputar as eleições para o Governo do Rio Grande do Norte e para o Senado Federal. Durante o evento, que aconteceu no Hotel Praiamar, em Ponta Negra, o destaque foi a recepção calorosa da militância petista ao Senador Jean Paul Prates.



Jean correspondeu fazendo uma fala agregadora, ressaltando a importância da união contra aqueles que promovem “ataques à democracia e ao Estado Brasileiro”. Em seu discurso à militância petista, o senador falou em convergência de objetivos e ampliação de alianças.

“É claro que, estando no exercício do mandato, gostaria de ter seguido como candidato titular à cadeira. Mas a hora é de ampliarmos alianças, discursos e pensamentos para nos juntarmos a outras pessoas que se comprometerão com nossa visão de um Brasil renovado e de um Rio Grande do Norte que prossiga no caminho da justiça social”, declarou o senador.

O encontro oficializou a chapa de pré-candidatos majoritários com Fátima (governadora) e o deputado federal Walter (vice) para o governo, e Carlos Eduardo (titular) e Jean (suplente) para o Senado, alinhou a nominata proporcional e discutiu estratégias eleitorais para a nominata do PT no Rio Grande do Norte.

Em sua fala, Carlos Eduardo alinhou-se com o Partido dos Trabalhadores nas críticas ao Governo Bolsonaro e salientou a importância de Jean para o sucesso da sua eleição. “Você (Jean) é um grande senador, fruto da sua grande atuação no Congresso Nacional, e isso só aumenta a minha responsabilidade. Você vai me ajudar a ser um bom senador pelo Rio Grande do Norte”, afirmou o pré-candidato.

No final, ao ouvir Carlos Eduardo pronunciar o nome de Jean, a militância aplaudiu e fez coro. Carlos fez mais elogios. “Eu acho que não tem um candidato a senador neste país que tenha ao seu lado um homem da sua envergadura”, disse.

Na ocasião, a governadora contou aos companheiros de partido sobre sua história de vida e sobre seu governo: “O povo não quer saber se pegamos o Estado quebrado, se enfrentamos Bolsonaro e a pandemia; o povo quer respostas aos seus problemas. Temos um governo de muitos avanços, que tirou o RN do buraco, colocou as contas em dia, pagou R$1 bilhão de dívidas com servidores, recuperou a capacidade de investimento, realizou concursos, conteve o caos que vivíamos na segurança pública, investiu na regionalização da saúde, entre muitos outros legados. Chegar até aqui não foi fácil, mas sabemos que temos muito ainda por fazer. Começamos a arrumar a casa e temos de dar continuidade a esse projeto, dessa vez com Lula presidente.”

A governadora falou ainda sobre a importância da eleição de Lula para o país e sobre a política de alianças do PT nacional e estadual. “Nem Lula, nem nós acreditamos que as divergências irão se dissipar por meio simplesmente de uma aliança. Não há nessa posição nenhuma ingenuidade. O que há é um chamado à união dos que defendem a democracia. No RN temos um futuro que já começou. E a aprovação, neste encontro de tática, da chapa com Carlos Eduardo para o senado e com Walter Alves para vice, é um passo muito importante para seguirmos disputando os rumos da história”, finalizou.