Ação realizada em Mossoró visa conscientizar a população sobre fogos de artifício ruidosos

Iniciativa dos vereadores Tony Fernandes e Pablo Aires, que também são autores da lei que proibiu o uso de fogos com estampido no município, a ação realizada na Praça do Pax, visou mostrar ao populares, que toparam o desafio, como uma pessoa com transtorno do espectro autista, bem como idosos e animais sofrem com os barulhos provocados pelos fogos. A ação foi realizada no sábado (28).