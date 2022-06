População a partir dos 50 anos e trabalhadores da Saúde já podem tomar a D4 contra a Covid-19. A vacinação está autorizada para este público que tenha tomado a terceira dose há 4 meses. A medida foi determinada pelo Ministério da Saúde. Este segundo reforço deve ser, preferencialmente, de imunizantes da Janssen, AstraZeneca ou Pfizer. Nesta sexta-feira (3), a vacinação acontece no Partage Shopping, das 10h às 18h, e nas 47 UBSs das zonas urbana e rural do município.

