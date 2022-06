Com estimativa de público superior a 200 mil pessoas, o Pingo da Mei Dia, abrindo o MCJ 2022, “é o maior pingo da história”, comemora o prefeito Allyson Bezerra, após analisar o público presente ao corredor cultural na Avenida Rio Branco, no Centro de Mossoró-RN.

A área do corredor cultural reservado para os trios elétricos do Pingo da Mei Dia foi da Praça de Esportes e a Estação das Artes Elizeu Ventania, passando pela Praça de Eventos, Memorial da Resistência e o Teatro Municipal Dix Huit Rosado.

Bell, Valeu a pena demais”, disse o prefeito durante o Pingo da Mei Dia

O secretário de Segurança, Cledinilson Morais, disse que as equipes de segurança fecharam todas as ruas de acesso ao local do Pingo da Mei Dia. Foram mobilizados 758 homens das forças de segurança municipal, estadual e federal, além de seguranças privados.

Segundo Cledinilson, já se estava esperando pelo menos 150 mil pessoas, mas que o evento terminou por atrair muito mais do que se esperava. O público, considerando o tamanho da área ocupada por metro quadrado, o número de pessoas presentes passa de 200 mil.





A estrutura de saúde, preparada pela secretária Morgana Dantas, atuando em parceria com o Corpo de Bombeiros, também foi para um público superior a 150 mil pessoas. Foi montado uma estrutura no local para atendimentos de pequeno porte e várias ambulâncias.

O evento como um todo, contou com a organização e o planejamento do secretário de Cultura, Etevaldo Almeida, que pensou em cada detalhe para que não acontecesse erros, desde a divulgação até a questão dos espaços reservados para os comerciantes.

O prefeito Allyson Bezerra deu início ao Pingo da Mei Dia pedindo a Deus que abençoasse com uma fez em paz e concluiu destacando que o Pingo da Mei Dia, abrindo o MCJ 2022, foi o maior já realizado nos 25 anos de história do maior evento cultural do RN.