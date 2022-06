Aula inaugural do Curso de Formação Profissional da Polícia Civil acontece nesta segunda-feira, 6

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN) irá realizar, nesta segunda-feira (06), a aula inaugural do Curso de Formação Profissional (CFP) para os convocados no concurso público para o provimento dos cargos de agente, delegado e escrivão. O encontro acontecerá às 18h, no hotel Holiday Inn, na zona sul da capital potiguar.

Após a solenidade, que contará com a presença da governadora Fátima Bezerra, acontecerá a palestra "Moderna visão da Polícia Judiciária", ministrada pelo professor e delegado de Polícia Civil no Paraná, Henrique Hoffmann.

Para o curso de formação, que ocorrerá até o dia 31 de agosto, foram convocados 400 alunos, sendo 300 para o cargo de agente, 50 para o cargo de delegado substituto e 50 para o cargo de escrivão.

Inicialmente, seriam convocados apenas 300 alunos, tendo uma ampliação no quantitativo por determinação da governadora. O evento é direcionado para os alunos convocados e para instrutores do processo.