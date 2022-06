Prefeitura reforça vacinação contra a Covid-19, Influenza e Sarampo

As campanhas de vacinação contra a Covid-19, Influenza e sarampo continuam nesta quinta-feira (9) em Mossoró em três locais disponibilizados pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O Partage Shopping Mossoró está com um ponto de vacinação das 10h às 18h. Outro local é a Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN), das 8h às 16h. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) também estão vacinando contra as doenças.

Em todos esses pontos estão sendo aplicadas a primeira, segunda, terceira e quarta doses. A vacinação contra a Covid-19 é para pessoas a partir de 5 anos de idade, como preconiza o Ministério da Saúde.

Os grupos prioritários para a vacinação da Influenza são pessoas acima de 60 anos; trabalhadores da saúde; gestantes; puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades; com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo; rodoviário; passageiros urbanos e de longo curso.

E ainda: trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade; adolescentes e jovens em medidas socioeducativas; além de crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade.

Já os grupos prioritários para a vacinação contra o sarampo são trabalhadores da saúde e crianças na faixa etária de 6 meses a 5 anos de idade. Na vacinação contra a Covid-19, são pessoas acima de 5 anos. São aplicadas primeira, segunda, terceira e quarta doses na campanha de vacinação contra a Covid-19.