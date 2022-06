'Em tempos sombrios para a cultura, reconhecemos o trabalho dos grupos de teatro de Mossoró'

Na tarde desta quarta-feira (8), a deputada estadual Isolda Dantas entregou em mãos a emenda de 100 mil reais para grupos de teatro de Mossoró: Escarcéu de Teatro, A Máscara, Arruaça e Pão Doce.

“Em tempos tão sombrios para a cultura no Brasil, é com muita alegria que reconhecemos o trabalho dos grupos de teatro que atuam há tanto tempo em Mossoró e região, a partir da destinação de emenda parlamentar”, diz Isolda.

Essa é uma forma que a deputada encontrou de investir recursos diretamente na mão de quem faz acontecer. O repasse será feito por meio da Fundação José Augusto.

“Enquanto ex-secretária da cultura e ex-vereadora de Mossoró, e agora deputada, me sinto muito honrada em chegar junto, apoiar e manter a cultura como um eixo importante na minha atuação pública. É nosso dever olharmos mais atentamente para quem resiste e torna os desafios deste setor combustível para continuar a luta de transformar vidas através da arte”, reforça a deputada.

Além dos recursos destinados à cultura, Isolda é autora do requerimento do Nota Potiguar para editais culturais; a Lei do Circo Vivo que promove garantias e cidadania aos artistas circenses no RN e também o projeto de lei de Comissão Fílmica para ampliar a atuação audiovisual no RN.