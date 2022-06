PSDB recebe novos vereadores e passa a ter a maior bancada em Natal

O PSDB construído a tantas mãos, é proporcionalmente o maior do Brasil e a legenda que mais cresceu no Rio Grande do Norte. E a alegria é maior em saber que cada um que está chegando pensa como todos nós, que a política é um instrumento para o bem comum”, disse Ezequiel Ferreira, presidente estadual da sigla, ao receber Aldo Clemente e Hebert Sena no partido

Em Natal, o PSDB conquistou mais dois vereadores: Aldo Clemente e Hebert Senna, que foi o mais votado da última eletivos em Natal com 6.029 votos, tendo alcançado a maior votação de todo Rio Grande do Norte para vereador. Assim passa a ter a maior bancada no legislativo municipal, como no legislativo estadual, que com as adesões em maio, o PSDB passou a ter 12 deputados na Assembleia Legislativa, a maior bancada da história da Casa.

“Quero desejar boas-vindas aos novos parlamentares do partido. É com orgulho que podemos dizer que o PSDB na capital além do prefeito Álvaro Dias, também conta a maior bancada da Casa com cinco parlamentares. O PSDB construído a tantas mãos, é proporcionalmente o maior do Brasil e a legenda que mais cresceu no Rio Grande do Norte. E a alegria é maior em saber que cada um que está chegando pensa como todos nós, que a política é um instrumento para o bem comum”, disse Ezequiel Ferreira, presidente estadual da sigla.



Em 2020, o PSDB tinha elegido os vereadores Kleber Fernandes, Chagas Catarino e Aroldo Alves. Agora depois de conquistarem autorização da Justiça Eleitoral, Aldo Clemente deixou o PDT e Hebert Senna saiu do PL.



“É uma alegria muito grande chegar ao PSDB. Temos uma forte atuação no bairro das Rocas e acompanhamos também o deputado Ubaldo Fernandes, que também fortalece o PSDB. Estamos fazendo um trabalho atuante na capital. Agradeço a acolhida do presidente Ezequiel Ferreira”, afirmou Hebert Senna, que recebeu vários convites e escolheu a bandeira da Social Democracia.



“Chegamos ao PSDB, um partido que tem desempenhado papel fundamental para nosso país, com o objetivo de colaborar para o desenvolvimento do RN. Junto ao nosso presidente Ezequiel Ferreira e ao prefeito Álvaro Dias, vamos poder trabalhar ainda mais a favor do povo natalense”, disse Aldo Clemente que é líder do prefeito de Natal na Câmara. Para o vereador, a mudança está atrelada ao desejo de somar-se a um partido de expressiva representatividade, que o proporcionará maior oportunidade de avançar com os trabalhos que já vem desenvolvendo junto a população da capital potiguar.



Este ano a nominata do PSDB para deputado estadual terá 25 nomes, destes, 15 com possibilidade de votações expressivas e chances de vitória. Em 2016, o PSDB elegeu 10 prefeitos eleitos e em 2020 chegou a 31. Em 2020 ainda foram eleitos pela sigla 25 vice-prefeitos e 244 vereadores. “O PSDB tem tido grande desempenho e crescimento de forma gigante em todas as regiões. O PSDB parte com vigor, força destemor e com capacidade de sair muito maior das urnas. Vamos sair da eleição bem maiores do que estamos entrando”, disse Ezequiel Ferreira lembrando que o partido também terá nove nomes fortes com representação em todo Estado para concorrer a deputado federal.