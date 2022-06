Único paciente internado com Covid-19 na UPA do BH não tomou nenhuma dose da vacina

A reportagem do MOSSORÓ HOJE conversou na manhã desta sexta-feira (10) com o Diretor da Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Belo Horizonte, João Andrade, sobre a procura por testes para covid-19 na unidade.

O gestor informou que a procura teve um aumento nos últimos dias, seguindo a tendência que vem sendo observada em todo o país. No entanto, o número de testes positivos seguem inferiores ao negativos.

“De 178 que foram realizados, 63 foram positivos e 113 negativos. De duas grávidas, as duas deram negativos”, informou João.

Há ainda um único paciente internado por complicações da doença na unidade. Trata-se de um homem de 29 anos, transferido da UPA do Santo Antônio e que não havia tomado nenhuma dose do imunizante contra a Covid-19.

O paciente encontra-se na sala vermelha e precisou de entubação. Ele aguarda transferência para a UTI do Hospital Rafael Fernandes.

João orienta que as pessoas com sintomas procurem a UPA do BH para realização do teste, que está sendo feito todos os dias, pela manhã e à tarde. O resultado sai no mesmo dia.