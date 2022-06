Ezequiel é homenageado com comenda alusiva aos 130 anos do MPRN

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) foi homenageado na noite de quinta-feira (9) pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), recebendo uma comenda alusiva aos 130 anos de criação da entidade, durante solenidade na sessão extraordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, realizada no teatro Alberto Maranhão.

“É uma honra receber essa comenda de reconhecimento do Ministério Público, ao nosso trabalho prestado na Assembleia Legislativa do nosso Estado. Aproveitei para parabenizar o trabalho de procuradores, promotores e funcionários da instituição que completou 130 anos, que trabalham em benefício da sociedade do Rio Grande do Norte”, afirmou o deputado Ezequiel logo após receber a homenagem entregue por Anísio Marinho, que foi o primeiro procurador geral do Ministério Público.

A solenidade foi realizada no dia em que o Ministério deu prosseguimento às ações alusivas ao aniversário de 130 anos que foram iniciadas com o lançamento do projeto ‘MPRN Perto de Você”, em abril deste ano, na cidade de Pau dos Ferros, no Alto Oeste do Estado.

O Projeto tem por objetivo aproximar ainda mais o Ministério Público do Rio Grande do Norte da sociedade potiguar, apresentando um retrato do que é a instituição, bem como os seus integrantes atuam e também potencializar as ações de relevância social.

Na solenidade do teatro Alberto Maranhão foram prestadas 21 homenagens a pessoas e instituições que já prestaram e prestam serviços ao MPRN, a procuradores, promotores e funcionários da ativa e aposentados do órgão.