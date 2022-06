Prefeita Cinthia anuncia reajuste salarial para professores contratados

A prefeita Cinthia Sonale (PSDB) reuniu professores efetivos e contratados para falar sobre reajuste salarial. Ela resolveu convocar os profissionais para uma conversa em virtude da importância do setor educacional e também em reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos professores. Inicialmente, a prefeita direcionou sua fala aos contratados e disse que o valor do salário pago vai ser alterado para R$ 1.500 e que o reajuste já sairá no pagamento do dia 10, sexta-feira.

Segundo a prefeita, no ano passado não foi possível porque o orçamento municipal teve que ser executado conforme sua aprovação em 2020. Cinthia Sonale explicou ainda que o reajuste só foi possível ser concedido agora em virtude de estudos e análises da equipe financeira. Ela frisou, contudo, que o aumento salarial aos professores contratados será retroativo.

Com relação aos professores efetivos, a prefeita Cinthia Sonale deu a notícia acerca da antecipação relacionada ao reajuste do piso salarial. É que havia sido feito o parcelamento dos 33,24% que, somados aos 2% anunciados pela Prefeitura Municipal, totalizam 35,23% e aumento. Havia sido acordado que as últimas parcelas seriam repassadas nas folhas de agosto e novembro. Contudo, a prefeita afirmou que os 12% restantes seriam creditados no salário de julho.

“Sabemos que os professores desempenham papel importante na nossa sociedade. E o nosso desejo é o de trabalhar, cada vez mais, para fortalecer a educação. Com servidores satisfeitos, evidente que o trabalho será mais consistente. E é isso que queremos: que nossos servidores estejam bem e que as ações cheguem aos cidadãos”, disse Cinthia.

O anúncio do reajuste salarial foi feito pela prefeita na noite da quarta-feira (08/06), ao lado do vice-prefeito Galego Caetano, que também é professor.