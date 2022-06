Prefeito comemora resultado da I Expoap e prepara festa do padroeiro

O prefeito Alan Silveira, de Apodi, disse que a primeira Expoap foi realizada nos dias 3, 4 e 5 de junho, colocando Apodi no Circuito Estadual de Exposições, e a festa do padroeiro São João Batista, que começa no dia 14, terá a Prefeitura como principal patrocinadora, ficando reservado os dias 16 e 17 para shows e os dias 20, 21 e 22 para o festival de quadrilhas de juninas

“Superou as expectativas”, diz o prefeito Alan Silveira, sobre a realização da Primeira Exposição Agropecuária de Apodi (EXPOAP), em parceria com o Governo do Estado, nos dias 3, 4 e 5 de junho de 2022. “Já estamos preparando os festejos do padroeiro São João Batista”, acrescenta.

“Conseguimos colocar Apodi no Circuito de Exposições do Governo do Estado com sucesso. Ocorreram torneios leiteiros, exposições, estandes com produtos inovadores, apresentações musicais, mas o principal foi a presença do público nos três horários nos três”, diz.

Ainda conforme o prefeito, o objetivo do evento, levado ao Interior do Rio Grande do Norte pelo Governo do Estado é promover aproximação do pequeno produtor rural com o possível comprador, além de levar conhecimento a este setor sobre as novas tecnologias rurais.

O principal destaque da primeira EXPOAP, não foi a presença dos políticos (a governadora Fátima Bezerra, deputados e ex-ministro visitaram a exposição). Foi o aquecimento da economia, teve praça de alimentação lotada nos três dias.





Ainda segundo o prefeito, cerca de mil animais foram expostos no evento e que no próximo ano será maior ainda. Os pecuaristas da região já iniciaram os preparativos, diante do que conheceram no primeiro ano do evento, importante para a economia rural.

O prefeito destacou que já iniciou os preparativos para os 10 dias da festa do padroeiro São João Batista, que começa no dia 14 e vai até o dia 24. Além da programação religiosa, que é muito prestigiada, haverá dois dias exclusivos para o Poder Público Municipal.

A primeira noite de atrações sociais, no dia 16 será com a banda de Bruno Martins e Guaxinin, e na segunda noite, dia 17, será Lagosta Bronzeada e Renata Falcão. Nos dias 20, 21 e 22 terá festival de Quadrilhas Juninas, já tendo feito pré-inscrição 18 equipes.