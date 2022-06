Ezequiel diz que faz questão de apoiar as Exposições Agropecuária

Em Coronel Ezequiel, no Trairi, o presidente da Assembléia Legislativa do RN explicou que a Caprifeira (10ª) fomenta a “Agricultura Familiar e economia solidária, artesanato e comidas típicas valorizando a produção local dos que fazem o suado cultivo do chão. O município de Coronel Ezequiel tem cultura, incrementa a economia com empregos e movimenta a renda”, afirmou Ezequiel Ferreira.

Na noite desta sexta-feira (10), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) participou da solenidade oficial de abertura da 10ª Caprifeira de Coronel Ezequiel, na região do Trairi.



O prefeito Cláudio Marques, o Boba (MDB) fez parceiras institucionais e este ano ampliou o evento tradicional, que tem a participação de 600 animais, entre ovinos e caprinos.

O deputado federal Walter Alves (MDB), o deputado estadual Hermano Morais (PV), o ex-prefeito Antônio Faustino, vereadores e prefeitos da região também prestigiaram o evento.

“Nosso mandato faz questão de ser parceiro da gestão do prefeito Boba. O empenho que sempre ele fez nos últimos anos, de realizar uma grande exposição e Feira de Produtos da Agricultura Familiar e economia solidária, artesanato e comidas típicas valorizando a produção local dos que fazem o suado cultivo do chão. Coronel Ezequiel tem cultura, incrementa a economia com empregos e movimenta a renda”, afirmou Ezequiel Ferreira.

O evento faz parte do Circuito Estadual de Exposições Agropecuárias realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, da Pecuária e da Pesca do RN (Sape/RN), em parceria com as Prefeituras, luta do mandato do deputado, para concretizar essa agenda.

Em Coronel Ezequiel até o domingo (12), a expectativa dos organizadores é reunir em torno de 30 expositores e 5 mil pessoas nos três dias de evento.

A programação oficial contempla julgamento de raças caprinas e ovinas, comercialização de animais, visitação de estandes, cursos, palestras, entre outros.

Ao lado do prefeito Boba e autoridades, Ezequiel visitou os 30 expositores com produtos fabricados na região como o café artesanal mais prestigiados do Brasil, que é produzido atualmente na região do Trairi: o café Jaçanã.

O município é um lugar ideal para a cultura do café, pois reúne o solo barroso que preserva a presença de água com o clima ameno da serra, essas características impulsionam a produção do café.

O mandato de Ezequiel Ferreira na Assembleia Legislativa foi parceiro do município e viabilizou máquinas como retroescavadeira, perfurações e instalações de poços e convênios de pavimentação e drenagens de ruas.

Através de requerimento solicita a recuperação do trecho da RN-023, que vai de Santa Cruz passando por Coronel Ezequiel até Jaçanã, na divisa com o Estado da Paraíba. Também emendas parlamentares destinando recursos para a saúde.