Piseiro na Estação das Artes, Emoção no Chuva de Bala e brilho na Arena Deodete Dias

Na Estação das Artes Elizeu ventania, o destaque nesta sexta-feira, 10, foi com Nilson Viana, Mari Fernandes e Nattan. Já no Adro da Igreja São Vicente, a emoção e muita alegria no Chuva de Bala no Pais de Mossoró. Já na Arena Deodete Dias, a turma de brincantes da Quadrilha Pinga Fogo, do Jucuri, se destacou levando público ao delírio. Veja mais detalhes e a programação completa deste sábado acessando o MH/bio.

O município de Mossoró chega ao terceiro dia de shows na Estação das Artes Elizeu Ventania, de espetáculo do Chuva de Bala no País de Mossoró no adro da Igreja São Vicente e de apresentação dos brincantes das quadrilhas juninas, dentro da programação de 20 das do Mossoró Cidade Junina 2022. O Cidadela e sua diversidade de ritmos é outra opção de quem escolheu Mossoró como destino neste período do ano.



Confira programação completa do MCJ 2022.

Piseiro tomou conta da Estação das Artes

Do forró ao piseiro, a Estação das Artes Elizeu Ventania recebeu grande público em mais uma noite de shows do Mossoró Cidade Junina (MCJ). Nesta sexta-feira (10), mossoroenses e turistas foram agitados por sucessos musicais nas vozes de Nilson Viana, Mari Fernandez e Nattan que através de suas apresentações abrilhantaram o São João mais cultural do mundo.

Primeira atração da segunda noite de shows no Polo Estação, o cantor e compositor Nilson Viana, mostrou um repertório eclético, agitando o público com sucessos do passado e presente com uma apresentação que empolgou do começo ao fim.

"Mossoró Cidade Junina representa alegria tanto para nós que cantamos quanto para o público que vem nos prestigiar. A partir do momento que a galera entra na Estação já começa a fazer a diferença com muita alegria no São João de Mossoró que é diferente. Estou muito feliz em poder fazer parte dessa noite ao lado de dois grandes artistas da atualidade, Mari Fernandez e Nattanzinho. Obrigado Mossoró mais uma vez pelo carinho de sempre. Mossoró faz parte minha história", destacou Nilson Viana.





A cantora Mari Fernandez, segunda atração a subir ao palco na noite, trouxe para a Estação das Artes uma apresentação vibrante, alto astral e contagiante com hits que estão na boca do público. A artista que era uma das atrações mais aguardadas do MCJ 2022 correspondeu às expectativas do grande público.

"Tô muito feliz de participar desse evento maravilhoso que é o 'Mossoró Cidade Junina'. É o meu primeiro ano aqui, espero estar aqui em muitos outros anos, afinal de contas é um dos maiores do Brasil. É o meu primeiro ano fazendo São João. Graças a Deus para m é muito gratificante e importante estar num evento como este. Graças a Deus a galera está abraçando o projeto em 1 ano de carreira e eu fico muito feliz de ver a galera curtindo o meu trabalho e isso é o que importa. Muito obrigado a todos de Mossoró", enfatizou Mari Fernandez.

Os fãs da cantora e compositora mostraram todo entusiasmo e animação com o show. "Eu vim porque eu escuto as músicas de Mari Fernandez todos os dias. Sou fã dela. Estou muito ansiosa. O jeito contagiante dela é o que mais gosto", disse Jordânia Andrade.

Adson Silva era mais um fã da cantora Mari Fernandez presente a Estação das Artes para prestigiar o show da artista. "Sou muito fã dela, gosto bastante das músicas dela", contou.

Já o artista Nattan fechou a segunda noite de grandes shows no Polo Estação com um repertório musical repleto de sucessos cantados pelo público durante toda a apresentação do artista.

"Trouxemos um show com muita alegria, música boa. É o meu primeiro São João, minha primeira experiência junina, então, estou vivendo cada segundo deste momento especial como se fosse o último. A gente vem construindo uma história, o público abraçando, a cada música que lançamos as pessoas se identificam. Isso é muito legal, saber que nossas músicas estão tocando as pessoas. Isso é o mais importante para mim e isso é o mais legal da música que transforma", pontuou Nattan.

A programação no Polo Estação das Artes segue neste sábado (11), a partir das 20h, com shows de Israel Ribeiro, Bonde do Brasil, Eric Land e Limão com Mel.





Emoção no espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró

“Sempre resistir, recuar jamais”. Essa é uma das frases mais marcantes da fala do elenco do espetáculo "Chuva de Bala no País de Mossoró", que estreou na noite desta quinta-feira (9) dentro da programação cultural do "Mossoró Cidade Junina" 2022. Marcado por emoção, criatividade e muitos aplausos o musical está de volta ao cenário cultural local, após dois anos sem atuação presencial devido a pandemia de Covid-19.

No palco, montado no adro da Capela de São Vicente, localizada na avenida Aberto Maranhão, Centro, atores veteranos, novatos, bailarinos, figurantes, e toda equipe de produção arrancaram do público elogios e muitos aplausos. Assistindo da primeira fileira do espaço destinado ao público, estava o anfitrião do "Mossoró Cidade Junina", prefeito Allyson Bezerra, acompanhado da primeira-dama Cinthia Raquel, do presidente da Câmara Municipal Lawrence Amorim e demais autoridades locais e convidados.





O "Chuva de Bala no País de Mossoró" retrata em formato de musical, um dos fatos mais marcantes do município, a resistência do povo mossoroense ao bando do cangaceiro Lampião, que no próximo dia 13 completa 95. “Eu assisto o "Chuva de Bala..." todo ano e estava muito ansiosa para voltar a ver, porque este é um dos eventos que mais gosto do "Mossoró Cidade Junina". Eu sempre me arrepio e acho tudo muito emocionante”, o relato é da comerciária Rosa Maria Dutra.

Diretora do espetáculo, Diana Fontes revelou que entre as novidades deste ano está a humanização do espetáculo. Segundo ela, foram incluídos elementos no cenário que tornam as cenas mais humanizadas e levam os atores para mais próximo do público. “Após dois anos sem encenar, tanto o público quantos os atores estavam ávidos por este retorno e o espetáculo deste ano traz essa proximidade e essa interação do elenco com o público”, destacou.

O ator que representa o Lampião na peça, Douglas Bleid, fala da sua emoção em representar o papel do grande vilão da história, pela primeira vez no "Chuva de Bala..." “Na verdade foi uma surpresa para mim essa personagem, porque eu não esperava. A minha ansiedade está a mil para entrar em cena, para atuar. Após dois anos sem atuar eu estou com sede de cultura, sede de arte”, revelou, Douglas.

O espetáculo "Chuva de Bala..." está completando 20 anos de criação, contando uma história que no próximo dia 13 completa 95 anos. A cada edição as novidades sempre enchem os olhos do público. Por ter um formato de musical, as vozes que interpretam os cantos e as narrações são sempre um show à parte. Um exemplo é a participação da atriz Tony Silva, detentora de uma voz forte e marcante, a veterana no espetáculo deste ano interpreta a narradora na personagem de “Antônia”, juntamente com o ator Jason Leonardo “Antônio”. Tony também revelou que estava muito ansiosa pelo retorno aos palcos. “O espetáculo é muito marcante para Mossoró, essa história atrai turistas de vários cantos do Brasil e nós que somos artistas estávamos todos ansiosos para voltar a encenar e a nossa expectativa são as melhores possíveis para o espetáculo deste ano tão esperado tanto pelos atores quanto pelo público”, relatou Tony Silva. As apresentações do espetáculo seguem nos dias: 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23 e 24 deste mês sempre as 21h no adro da Capela de São Vicente.





O brilho e alegria das quadrilhas juninas na Arena Deodete Dias

A Arena Deodete Dias, instalada na avenida Rio Branco, no Corredor Cultural de Mossoró, recebeu na noite desta sexta-feira (10), agremiações locais para a segunda semana de disputas do Festival Independente de Quadrilhas, dentro da 25ª edição do Mossoró Cidade Junina.

Com a presença de um público animado e participativo nas arquibancadas, brincantes de quadrilhas das zonas urbana e rural de Mossoró iniciaram a competição pelo concurso de Rei e Rainha do Festival da Colheita.

Nessa disputa, a noite não poderia ser melhor para a Quadrilha Pinga Fogo, da comunidade de Jucuri, que comemorou em dose dupla ao conquistar o título nas categorias Masculino e Feminino, com Carlos Victor e Lara Gomes.





Na sequência, foi a vez do concurso Festival da Colheita. Dessa vez, a festa foi da comunidade do Assentamento Nova Esperança, campeã com a Quadrilha Filhos da Terra.

A noite ainda guardava emoções para uma disputa recheada de irreverência, quando da realização do concurso na categoria Comédia Adulta.

Apesar da animação das demais, a Quadrilha Arriégua, do bairro Aeroporto II, não deu chances às concorrentes e com uma apresentação cheia de graça, que a categoria sugeria, apresentou ainda cores, coreografias bem treinadas e vibração, fatores que contagiaram a todos e arrancaram as maiores notas da comissão julgadora para levar o troféu de campeã.

PREMIAÇÃO

Na volta do Mossoró Cidade Junina ao formato presencial, a Prefeitura de Mossoró resolveu valorizar ainda mais as agremiações que participam do Festival Independente de Quadrilhas, estendendo a premiação, que antes se limitava ao vencedor, agora aos três primeiros colocados.

No Festival da Colheita, os vencedores levaram, além de troféu, premiação em dinheiro na divisão de R$ 3 mil para o primeiro, R$ 2,5 mil para o segundo e R$ 2 mil para o terceiro lugar.

O Festival Independente de Quadrilhas Juninas tem prosseguimento na noite deste sábado (11) na Arena Deodete Dias, com as disputas nas categorias Estilizado Adulto e Tradicional Adulto.

RESULTADO DO FESTIVAL DA COLHEITA

CONCURSO DE REI E RAINHA – MASCULINO

1º lugar – Carlos Victor (Quadrilha Pinga Foto) – 59,3 pontos

2º lugar – Emanuel Lucas (Arraiá da Emoção) – 57,9 pontos

3º lugar – Luann Carlos (Quadrlha Pinga Foto) – 57,5 pontos

CONCURSO DE REI E RAINHA – FEMININO

1º lugar – Lara Gomes (Quadrilha Pinga Fogo) – 59,1 pontos

2º lugar – Joana Darck (Quadrilha Filhos da Terra) – 58,6 pontos

3º lugar – Vivian Raquel (Quadrilha Pinga Fogo) – 58,2 pontos

CONCURSO FESTIVAL DA COLHEITA

1º lugar – Quadrilha Filhos da Terra – 58,4 pontos

2º lugar – Quadrilha Pinga Fogo – 56,5 pontos

3º lugar – Quadrilha Arraiá da Emoção – 56,1 pontos

CONCURSO COMÉDIA ADULTA

1º lugar – Quadrilha Arriégua – 59,5 pontos

2º lugar – Quadrilha Os Cabaços – 56,2 pontos

3º lugar – Quadrilha Alegria Matuta – 54,7 pontos