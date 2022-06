Chuvas deixam BRs e RNs que cortam a região de Mossoró cheias de buracos

Está perigoso transitar pela BR 304, trecho Mossoró/Assu, pela BR 405 no trecho Mossoró/divisa com a Paraíba, pela RN 015, no trecho Mossoró/Baraúna, na RN 011, que liga a BR 110 a Serra do Mel, também está cheia de buracos, assim como a BR 110, no trecho entre Mossoró e Campo Grande; Outra rodovia perigosa, por não ter acostamento e em alguns pontos buracos é a RN 117, que liga Mossoró ao Médio Oeste do RN; Nestes trechos, as autoridades recomendam cautela aos motoristas e cuidados dobrados aos motociclistas

Com o período de chuvas, as rodovias federais e estaduais que cortam a região de Mossoró ficaram perigosas, principalmente em função dos buracos que surgiram na pista e também por falta de acostamento. As reclamações chegam à redação de todos os lados.

No trecho da BR 110 de acesso a cidade praia de Areia Branca, os moradores reclamam que alguns trechos (nas imediações do Piquiri), o órgão responsável pela manutenção da rodovia (DNIT), fez um serviço seboso e deixou o trecho ainda mais perigoso.

O mesmo serviço mal feito foi feito quando fecharam os buracos da mesma rodovia no trecho que liga Mossoró a Campo Grande, passando pela cidade de Upanema. Neste trecho, é recomendado o motorista trafegar com velocidade moderada e com muito cuidado.

A rodovia estadual (RN 011) que liga a BR 110 a cidade de Serra do Mel também ficou toda cheia de buracos com a intensidade das chuvas. A RN 117, de Mossoró ao Alto Oeste Potiguar, também tem buracos em alguns trechos, mas o principal problema é falta de acostamento.

O trecho da RN 015, que liga Mossoró a cidade de Baraúna, além de não ter acostamento, também tem buracos que induz o motorista a invadir a contra mão. Os motoristas de alternativos de Baraúna, inclusive, preparam um protesto pedindo a recuperação da RN 015.

O trecho da BR 304, de acesso a cidade de Assu também está danificada. Há poucos dias, o MH mostrou crateras enormes, nas imediações do Assentamento Hipólito, que obriga os motoristas a puxar o carro para a mão contrária, ocasionando acidentes.

O trecho da BR 405, que liga Mossoró ao Alto Oeste do Rio Grande do Norte, também está destruído, com vários trechos perigosos em função da presença de buracos. Neste caso, o MH esteve nesta rodovia, comprovando o perigo que é para motoqueiros e motoristas.





Em todos casos, quando está chovendo, a água camufla os buracos na pista e leva o motociclista a tombar e o motorista a perder o controle do carro, se insistir em pilotar e dirigir mesmo com velocidade moderada. A PRF e a DPRE recomendam cautela ao trafegar pelas rodovias que cortam a região de Mossoró.