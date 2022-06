André Luvi, Matheus e Kauan e André da Mata sacudiram o público na Estação das Artes

“Sempre quando a gente vem a Mossoró tem um clima especial, tem uma energia especial. Hoje (sábado, 11), em clima de São João, no palco que grandes atrações estão passando, com uma multidão que está acompanhando a festa, estou muito feliz”, contou o artista Eric Land, minutos antes da brilhante apresentação na Estação em show na Estação da Artes neste sábado.

No Polo Estação das Artes, a festa foi garantida na noite deste sábado (11) pelos artistas Israel Ribeiro, Bonde do Brasil, Eric Land e Limão com Mel, e no domingo, 12, Dia dos Namorados, a alegria ficou por conta de André Luvi, Matheus e Kauan e André da Mata no Polo Estação das Artes.

Veja mais

Piseiro na Estação das Artes, Emoção no Chuva de Bala e Brilho na Arena Deodete Dias

As atrações do São João mais cultural do mundo iniciam suas apresentações a partir das 20h, no Polo Cidadela, na Igreja São Vicente e na Arena Deodete Dias.



O repertório montado para o “Mossoró Cidade Junina” (MCJ) 2022 animou o público na antiga estação ferroviária do município. Israel Ribeiro iniciou a noite de shows deste sábado. O artista subiu ao palco e encantou o público com repertório eclético. Evidenciando o alcance do evento, o cantor deu destaque a organização e perfeição do MCJ 2022.

“É uma emoção, pois estamos falando de uma festa extraordinariamente grande. E respeitada não só aqui, mas no Brasil todo. As pessoas avaliam o nosso São João, nossa cultura como uma coisa incrível. Esse projeto do MCJ está lindo, está perfeito”, disse o artista.

Os vocalistas do Bonde do Brasil fizeram a festa na Estação das Artes. Com ritmos do forró e sertanejo, o grupo emocionou o público que cantou até o fim as canções de sucesso da banda.

“Sensação maravilhosa, depois de muito tempo estamos voltando a Mossoró. O 'Mossoró Cidade Junina' é sempre uma emoção gratificante, feliz demais pra nós. O repertório está daquele jeito que a galera gosta. Músicas atualizadas, músicas antigas e tenho certeza que a galera vai vibrar com a gente no MCJ”, relatou a banda.

Impressionado com tamanha organização do evento, o público enalteceu o “Mossoró Cidade Junina” 2022, elogiando a 25ª edição pela segurança e estrutura. “Tá maravilhoso, perfeito. Amei, estou me divertindo muito”, disse a estudante Caroline Rodrigues.

Em sua primeira noite acompanhando as atrações na Estação, a estudante Letícia Alves percebeu a grande estrutura da festa. “Tá muito organizado, muito ‘top’, tudo. É minha primeira noite, tudo ótimo, organizado, segurança completa. Pretendo vir nos outros dias”, narrou.

Umas das atrações mais esperadas da noite, o artista Eric Land, conquistou a multidão que prestigiava a apresentação do artista cearense no palco na Estação das Artes. As luzes do palco permaneceram em sintonia com o repertório, abrilhantando ainda mais a noite de shows.

“Sempre quando a gente vem a Mossoró tem um clima especial, tem uma energia especial. Hoje, em clima de São João, no palco que grandes atrações estão passando, com uma multidão que está acompanhando a festa, estou muito feliz”, contou o artista Eric Land, minutos antes da brilhante apresentação na Estação.

Com quase 30 anos de carreira, a banda Limão com Mel finalizou a noite de apresentações. A atração trouxe ao palco da Estação um repertório diversificado, fazendo o público tirar o pé do chão, cantando e dançando a todo tempo os sucessos do grupo.

“Agradecemos a Mossoró por nos receber tão bem. O show está lindo, tudo muito organizado. Parabéns à Prefeitura de Mossoró. E a banda Limão com Mel sente-se muito honrada por fazer parte desta festa linda. Com certeza uma noite memorável”, disse.

Neste domingo (12), Dia dos Namorados, tem André Luvi, Matheus e Kauan e André da Mata no Polo Estação das Artes. As atrações do São João mais cultural do mundo iniciam suas apresentações a partir das 20h.