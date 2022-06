Paciente de 93 anos comemora alta hospitalar em Natal realizando sonho de ser miss

A equipe do Sistema Hapvida, em Natal, preparou um desfile, na última terça-feira (7), dia em que Dona Geralda Batista de França recebeu alta, no Hospital Antônio Prudente, na capital potiguar. Após 19 dias internada, devido à insuficiência cardíaca, ela comemorou a liberação médica ao lado dos médicos, enfermeiros e familiares presentes. A surpresa foi organizada pelos profissionais da saúde que a acompanharam ao longo do tratamento.