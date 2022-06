PMM investe R$ 470 mil em geradores para garantir fornecimento de energias das UPAs

Dois equipamentos, no valor de R$ 235 mil cada, serão instalados nas unidades do Santo Antônio e do Alto de São Manoel. Os geradores são importantes para que, em casa de queda de energia, os pacientes e servidores não fiquem desassistidos, mantendo o funcionamento, por exemplo, de ventiladores mecânicos, fundamentais para a manutenção da vida de pacientes intubados.