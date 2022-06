Governo do RN inicia formação para 277 novos servidores do ITEP aprovados em 2021

O Governo do RN deu início nesta segunda-feira (13) ao Curso de Formação Profissional dos novos servidores do Itep/RN aprovados no concurso público realizado em 2021. Foram convocados 532 aprovados para realizar o curso e preencher 277 vagas, sendo 200 para agentes técnico forense e 77 para agentes de necropsia.



O curso de formação se dará em duas etapas. A primeira no período de 13 de junho a 20 de julho para os cargos de agente técnico forense e agente de necropsia. A segunda, no período de 25 de julho a 31 de agosto para peritos criminal, médico legista e odontolegista.



"Felicito a todos por terem chegado a este momento. Nosso Governo tem feito todo esforço colocando a segurança pública entre as principais prioridades. No início de 2019, quando assumimos, o Estado devia quatro folhas salariais, fornecedores em atraso, a Polícia Militar não contratava pessoal há 15 anos, a Polícia Civil há 12 anos e o Itep não tinha definição das carreiras. Hoje, na condição de governadora, me alegra temos conseguido arrumar a casa, pagamos os salários em dia e pagamos os atrasados, estamos realizando concursos para novos servidores, inclusive do sistema de segurança como é o caso de vocês", afirmou a governadora Fátima Bezerra ao se dirigir aos alunos do curso em solenidade no auditório do Praiamar Hotel, em Natal.



Ela acrescentou que os alunos vão fazer parte de uma instituição que tem merecido toda atenção do Governo do Estado. “Reestruturamos as carreiras profissionais de todos os órgãos do sistema de segurança, efetivamos 9 mil promoções na Polícia Militar que teve aumento acumulado de 40% na remuneração, reestruturamos a Polícia Civil e realizamos concurso. No caso do Itep, aprovamos a Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários. Isso é reconhecimento e valorização do trabalho do servidor e garantia de estabilidade e segurança.”



Sede Própria



A governadora anunciou a construção da sede própria do Itep em Natal, que será uma dasdas mais modernas do país e adequada às especificidades dos trabalhos do Instituto. O equipamento receberá investimento de R$ 18 milhões - R$ 3 milhões em recursos próprios e R$ 15 milhões do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) do Governo Federal.



Fátima Bezerra ainda ressaltou o trabalho do vice-governador Antenor Roberto. “Desde o início do Governo, ele coordenou as ações para elaborarmos o Plano Estadual de Segurança Pública que sanciono hoje. Mais do que nunca o mundo precisa de um sistema de segurança pública eficiente. E sem o trabalho do Itep, as investigações dos crimes não andam e o combate à impunidade fica prejudicado", pontuou.



Ao encerrar seu discurso aos concursados, a governadora arrematou: "vocês chegaram até aqui pelo mérito, vocês estudaram e se prepararam. Façam o seu trabalho com compromisso e idealismo. Estou Governadora, mas sou professora e servidora pública, temos compromisso com a população. Em nossa gestão, valorizamos os servidores públicos para que possam dar acesso à população a serviços públicos de qualidade. Servir à população é a nossa missão."



O vice-governador Antenor Roberto considerou o início do ciclo de aulas do curso de formação como "momento ímpar para o sistema de segurança pública", e ressaltou que "hoje a governadora sanciona a Lei que institui o Plano Estadual de Segurança Pública que define o planejamento estratégico e metas para as ações no setor".



Diretor-geral do Itep, Marcos Brandão destacou compromisso do Governo do Estado com o sistema de segurança, a valorização profissional, realização de concursos público e a construção nova sede. "Até 2018 não tínhamos nossas carreiras estruturadas. Hoje temos nosso Plano de Cargos, Carreira e Salários, estamos contratando por concurso público novos servidores de carreira e teremos pela primeira vez sede própria".



O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Francisco Araújo também enfatizou o apoio da administração estadual aos órgãos de segurança. "Além das melhorias, avanços e conquistas para as Polícias Militar e Civil, e para o Corpo de Bombeiros, hoje estamos iniciando o curso para 276 cargos efetivos no Itep. Devemos ressaltar que o Governo do Estado preenche estes cargos públicos com servidores de carreira aprovados em concurso público", registrou Araújo, para finalizar: "vocês hoje entram em uma instituição estruturada e que pela primeira vez vai ter sede própria. Valorizem a carreira que estão abraçando por concurso público e a instituição pública à qual vão servir".



Na solenidade, a governadora também foi acompanhada pelo secretário de Comunicação, Daniel Cabral, pelos secretários adjuntos da Sesed, Osmir Monte e da Seap, Ivanilma Karla; delegada-geral da Polícia Civil, Ana Cláudia Saraiva; comandante da Polícia Militar, coronel Alarico Azevedo; comandante do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Luíz Monteiro. Ainda participaram do ato, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no RN, inspetor Pinheiro; Perito Criminal Federal Odair Glória (também palestrante da aula inaugural); chefe de gabinete do Itep, Tiago Tadeu; e os dirigentes sindicais Vânia Tavares (Sinditep) e Otávio Domingos (Sindperitos).