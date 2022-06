RN ganha cinco novas rotas de voos implantadas pela GOL Linhas Aéreas

Os voos, que começam a operar neste mês de junho, ligarão a capital do RN às cidades de Porto Alegre, Goiânia, Curitiba, Belo Horizonte e Campinas. As novas rotas somam-se às já operadas pela GOL com destino à São Paulo (Guarulhos e Congonhas), Brasília, Rio de Janeiro (RIOGaleão) e Salvador, totalizando dez destinos partindo do Estado.

A GOL Linhas Aéreas, maior Companhia doméstica brasileira, reforça a importância e a conectividade do Estado do Rio Grande do Norte para as suas operações.

No mês de junho, os Clientes potiguares irão receber cinco novas opções de voos ligando as principais cidades brasileiras: Porto Alegre, Goiânia, Curitiba, Belo Horizonte e Campinas.

As novas rotas somam-se às já operadas pela GOL com destino à São Paulo (Guarulhos e Congonhas), Brasília, Rio de Janeiro (RIOGaleão) e Salvador totaliza dez destinos partindo do Rio Grande do Norte.

Bruno Reis, diretor-presidente da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur), responsável pela promoção do destino, explica qual a importância das novas rotas da GOL para o Estado, “aumentar a conectividade do Rio Grande do Norte é uma atividade constante do Governo do Estado, as cinco novas rotas, oriundas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, são estratégicas para o destino e aumenta nossa competitividade no cenário nacional”.

Todas essas novas rotas ampliam e melhoram a conectividade para empresas, que terão mais opções de negócios nos mais diversos pontos do País. Favorecem, ainda mais, a retomada do turismo para a região depois de um período de paralisação devido à pandemia.

O Estado do Rio Grande do Norte possui calor o ano inteiro e praias de águas cristalinas, pontos turísticos históricos relacionados ao surgimento do Brasil, além de uma diversidade de opções de passeios.

“Essas novas rotas são estratégicas e devem aumentar o fluxo de turistas vindos de mercados importantes no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, excluindo a necessidade de conexão para chegar ao Rio Grande do Norte, diminuindo o tempo de viagem e aumentando a atividade econômica e turística da região”, afirma Bruno Balan, gerente de Planejamento Estratégico de Malha Aérea da GOL.

A partir do dia 25 de junho, as rotas Curitiba/Natal, Goiânia/Natal, Porto Alegre/Natal e Belo Horizonte/Natal entram em operação com uma frequência semanal de ida e volta. Já no dia 26, do mesmo mês, começa a operar Campinas/Natal, com a mesma frequência.

“A GOL cumpre seu papel de maior Companhia aérea doméstica do País ao direcionar-se pelo atendimento aos principais mercados brasileiros, como Natal, que tem sua malha ampliada e oferece ao Cliente mais opções e agilidade em seus deslocamentos sempre com confiança e Segurança, nosso valor número 1”, afirma Bruno.

Os bilhetes para os novos destinos saindo de Natal já estão disponíveis e podem ser adquiridos no site e no aplicativo da Companhia, nas lojas GOL nos aeroportos, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.

Confira, abaixo, as frequências e horários dos novos destinos para Natal:

GOI NIA – NATAL: A PARTIR DO DIA 25 DE JUNHO DE 2022

Origem Hora Destino

GOI NIA (GYN) 17h25 NATAL (NAT) 20h20 Sábado

NATAL (NAT) 21h10 GOI NIA (GYN) 00h10 Sábado

BELO HORIZONTE – NATAL: A PARTIR DO DIA 25 DE JUNHO DE 2022

Origem Hora Destino

BELO HORIZONTE (CNF) 20h00 NATAL (NAT) 22h45 Sábado

NATAL (NAT) 06h30 BELO HORIZONTE (CNF) 09h15 Domingo

CAMPINAS – NATAL: A PARTIR DO DIA 26 DE JUNHO DE 2022

Origem Hora Destino

CAMPINAS (VCP) 23h35 NATAL (NAT) 02h50 Sábado

NATAL (NAT) 23h25 CAMPINAS (VCP) 02h45 Sábado

CURITIBA – NATAL: A PARTIR DO DIA 25 DE JUNHO DE 2022

Origem Hora Destino

CURITIBA (CWB) 14h50 NATAL (NAT) 18h40 Sábado

NATAL (NAT) 04h45 CURITIBA (CWB) 08h40 Domingo

PORTO ALEGRE – NATAL: A PARTIR DO DIA 25 DE JUNHO DE 2022

Origem Hora Destino

PORTO ALEGRE (POA) 23h00 NATAL (NAT) 03h25 Sábado

NATAL (NAT) 19h25 PORTO ALEGRE (POA) 23h50 Sábado