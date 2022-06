Polo Jucuri será o próximo a receber equipes do CCZ para aplicação de vacina antirrábica. No dia 18, a vacinação de cães e gatos ocorrerá na localidade da Barrinha. No sábado seguinte (25) a ação acontecerá em Jucuri. Durante a vacinação no polo Alagoinha, foram imunizados 1.050 caninos e felinos nas comunidades visitadas. “Depois de passar pelo polo Alagoinha, observamos que a gente tinha um número considerável de doses e para que esse número de doses não ficasse estagnado daremos continuidade essa antecipação da vacinação na zona rural de Mossoró”, explicou o coordenador do CCZ, João Paulo.

FOTO: ALLAN PHABLO