[COLUNA ESPLANADA] Bolsonaro precisa diversificar o tom dos seus discursos daqui pra frente

[COLUNA ESPLANADA] Coordenadores da pré-campanha à reeleição e assessores do entorno do presidente Jair Bolsonaro (PL) querem que ele diversifique o tom dos discursos daqui para frente. Descobriram, tardiamente, que ataques às urnas e desconfiança do sistema eleitoral não interferem na aprovação do Governo e nem influenciam nos índices de rejeição. O conselho ao mandatário é retomar e reiterar temas ligados à pauta ideológica - como defesa da família -, e segurança pública.

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini

Com Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha





BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2022 - Nº 3372

Rejeição

"Harmonização facial" no TRE





O Governo pediu ao Congresso Nacional crédito suplementar de R$ 11,45 milhões para obras do Judiciário. Mais de R$ 1,5 milhão será, acreditem, para “harmonização” da fachada do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia.

Igreja$

Nos últimos cinco anos, igrejas pagaram apenas 0,15% (pouco mais de R$ 34,6 mil) dos mais de R$ 231 milhões em multas cobradas pela Receita Federal. Os dados foram obtidos pela Coluna via Lei de Acesso à Informação (LAI). Os nomes dos estabelecimentos religiosos não são revelados: “A Secretaria Especial da Receita Federal doBrasil (RFB) não pode fornecer informações protegidas por sigilo fiscal”.

Foragido

O Supremo Tribunal Federal poderá apurar suposta omissão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ministro da Justiça, Anderson Torres, por terem se encontrado com o foragido da justiça brasileira Allan dos Santos, durante motociata realizada em Orlando, nos Estados Unidos. A notícia-crime foi protocolada pelo líder da Minoria, deputado Alencar Santana Braga (PT-SP).

Palanque

A posição dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sobre uma eventual CPI para investigar a violência na Amazônia é a mesma em relação a outras comissões propostas nos últimos meses. Verbalizam que CPI em ano eleitoral serve apenas de “palanque” e vão trabalhar para barrá-la.

Vaivém

O tucano Eduardo Leite tentou voar alto e se cacifar para a Presidência. Cogitou migrar para o PSD, tentou encabeçar a chapa da terceira via e, abatido, voltou para o Rio Grande do Sul, onde tentará a reeleição. Já iniciou a pré-campanha com críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Mas o eleitor gaúcho atento lembra que, em outubro de 2018, Leite e seus aliados declararam apoio e pegaram carona na onda bolsonarista.

ESPLANADEIRA

# Stevens Rehen, neurocientista e pesquisador, realiza hoje palestra no evento virtual do PewLatin American Fellows Program in the Biomedical Sciences. # Documentário “Meio Aberto”, da ONG Visão Mundial, fica em cartaz até dia 30, no Reserva Cultural (SP). # Escritora Ana Brites lança e-book “Refugiados e Migrantes - Gente como a gente”. # Enel Brasil e Eneva assinam acordo de compra e venda pela Central Geradora Térmica Fortaleza.